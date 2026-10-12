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Gol Caracol  / Ciclismo  / Ciclista hizo cruda revelación; "me hicieron un control de dopaje el día que murió mi madre"

Ciclista hizo cruda revelación; "me hicieron un control de dopaje el día que murió mi madre"

A través de una publicación en redes sociales, ciclista contó sorprendentes detalles sobre la prueba de control que le realizaron en pleno duelo familiar.

Por: EFE
Actualizado: 12 de oct, 2026
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Ciclismo.
Ciclismo.
Getty Images.

La ciclista austríaca Valentina Cavallar, novena en el Giro de Italia y duodécima en la Vuelta a España este año, criticó este lunes el hecho que tuviera que someterse en septiembre pasado a un control antidopaje en su propia casa pocas horas después del fallecimiento de su madre.

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La prueba se realizó en una habitación contigua a aquella en la que había estado su madre poco antes, reveló la corredora del equipo SD Worx-Protime en su cuenta de Instagram.

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"Perder a mi madre en septiembre ha cambiado por completo mi forma de ver la vida", escribió Cavallar en inglés.

"Lo que hizo que esta experiencia fuera aún más difícil fue tener que someterme a un control antidopaje en mi propia casa pocas horas después de la muerte de mi madre, en la habitación contigua a aquella en la que ella se encontraba", agregó.

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Someterse a un control en esas circunstancias fue "increíblemente doloroso", destacó la deportista, que en el año 2024 se cambió del remo al ciclismo.

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Según Cavallar, el control estaba "totalmente fuera de lugar" y una "falta de respeto" hacia su familia.

"Esto demuestra lo fácil que es olvidar que detrás de cada deportista hay una persona, con una vida, una familia y sentimientos que no desaparecen simplemente porque lo exijan las obligaciones del deporte profesional", afirmó.

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En ese sentido, Cavallar defendió la importancia de la empatía y no olvidar nunca "la humanidad, la compasión y el respeto".

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