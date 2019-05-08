Noticias Caracol Doha
Doha
Tras explosiones en Doha, Israel confirma que lanzó ataques a Catar contra líderes de Hamás
De "cobarde ataque" calificó el Gobierno catarí las detonaciones "contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamás".
Rafael Nadal encendió de nuevo las alarmas: ¿estará en el ATP 250 de Doha?
El tenista español Rafael Nadal no pudo jugar en el Abierto de Australia por una nueva molestia y ahora se refirió a su presencia en el ATP 250 de Doha.
Liberan a Charles Sobhraj, asesino en serie que había sido condenado a cadena perpetua
Charles Sobhraj, asesino en serie que alega inocencia y cuya vida inspiró una serie en una reconocida plataforma de streaming, fue deportado a su país natal. "Tengo que demandar a mucha gente", dijo.
Los lujos de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, en Qatar
La hermana del actual emir del reino ha sido su anfitriona. La modelo y su familia se hospedan en un verdadero oasis con playa privada.
Así suena ‘Hayya hayya’, la canción del Mundial Catar 2022: ¿mejor que ‘Waka waka’?
Se trata de una colaboración entre los artistas Trinidad Cardona, Davido y Aisha. Conozca, además, los temas más famosos en este torneo de fútbol.
"Un fantasma" y otros memes que generó La’eeb, la mascota del Mundial Qatar 2022
¿Es una raya o una toalla? Ni él ni la canción se salvaron de las burlas y críticas en redes sociales.
Gol Caracol
Catar sigue llegando a todos los deportes: albergará Gran Premio de la Fórmula Uno, en Doha
El circuito de Losail se prepara para recibir a los mejores pilotos del mundo el próximo 19 de noviembre y por los siguientes 10 años.
Gol Caracol
Los lujosos hoteles de Catar que luchan por sobrevivir hasta el Mundial de 2022
La falta de clientes y también de personal tienen en vilo este sector, que aspiraba a desarrollar grandes proyectos de cara a la cita orbital.
¡Listos para el Mundial! Doha inauguró su primera línea de metro
Estaba bajo construcción desde 2014 y conecta al aeropuerto con el centro de la ciudad.
Gol Caracol
¿Amigos en la derrota? Selfie de Djokovic con Horacio Zeballos causa sensación en redes
El tenista argentino Horacio Zeballos quedó eliminado en la segunda ronda del torneo de Doha al perder este martes ante el serbio Novak Djokovic, aunque se llevó de recuerdo un selfie en la misma pista con el exnúmero uno mundial.