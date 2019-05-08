En vivo
Doha

Doha

  • Tras explosiones en Doha, Israel confirma que lanzó ataques a Catar contra líderes de Hamás
    Captura de pantalla
    MUNDO

    Tras explosiones en Doha, Israel confirma que lanzó ataques a Catar contra líderes de Hamás

    De "cobarde ataque" calificó el Gobierno catarí las detonaciones "contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamás".

  • Rafael Nadal durante partido del ATP 250 de Brisbane
    Rafael Nadal durante partido del ATP 250 de Brisbane.
    Getty Images
    Tenis

    Rafael Nadal encendió de nuevo las alarmas: ¿estará en el ATP 250 de Doha?

    El tenista español Rafael Nadal no pudo jugar en el Abierto de Australia por una nueva molestia y ahora se refirió a su presencia en el ATP 250 de Doha.

  • Liberan a Charles Sobhraj, asesino en serie que había sido condenado a cadena perpetua
    El asesino en serie francés Charles Sobhraj, conocido también como 'la Serpiente', fue deportado a Francia el viernes 23 de diciembre de 2022.
    ATISH PATEL/AFP
    MUNDO

    Liberan a Charles Sobhraj, asesino en serie que había sido condenado a cadena perpetua

    Charles Sobhraj, asesino en serie que alega inocencia y cuya vida inspiró una serie en una reconocida plataforma de streaming, fue deportado a su país natal. "Tengo que demandar a mucha gente", dijo.

  • Georgina Rodríguez y sus lujos en Qatar
    Georgina Rodríguez ha sido recibida en Doha por la hermana del jeque y ha mostrado un derroche de lujo y moda en los estadios
    @georginagio
    ENTRETENIMIENTO

    Los lujos de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, en Qatar

    La hermana del actual emir del reino ha sido su anfitriona. La modelo y su familia se hospedan en un verdadero oasis con playa privada.

  • 'Hayya hayya'
    Captura de pantalla de video de YouTube: FIFA
    ENTRETENIMIENTO

    Así suena ‘Hayya hayya’, la canción del Mundial Catar 2022: ¿mejor que ‘Waka waka’?

    Se trata de una colaboración entre los artistas Trinidad Cardona, Davido y Aisha. Conozca, además, los temas más famosos en este torneo de fútbol.

  • La’eeb, la mascota del Mundial Qatar 2022
    This handout picture made available by FIFA on April 1, 2022 shows La'eeb the official mascot for the FIFA World Cup Qatar 2022. (Photo by FIFA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / FIFA " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
    AFP
    #LOMÁSTRINADO

    "Un fantasma" y otros memes que generó La’eeb, la mascota del Mundial Qatar 2022

    ¿Es una raya o una toalla? Ni él ni la canción se salvaron de las burlas y críticas en redes sociales.

  • formula-uno-gp
    Carrera de Fórmula Uno, en Rusia.
    Lars Baron - Formula 1/Formula 1 via Getty Images
    Gol Caracol

    Catar sigue llegando a todos los deportes: albergará Gran Premio de la Fórmula Uno, en Doha

    El circuito de Losail se prepara para recibir a los mejores pilotos del mundo el próximo 19 de noviembre y por los siguientes 10 años.

  • Catar hoteles
    Gol Caracol

    Los lujosos hoteles de Catar que luchan por sobrevivir hasta el Mundial de 2022

    La falta de clientes y también de personal tienen en vilo este sector, que aspiraba a desarrollar grandes proyectos de cara a la cita orbital.

  • metroqatar.jpg
    MUNDO

    ¡Listos para el Mundial! Doha inauguró su primera línea de metro

    Estaba bajo construcción desde 2014 y conecta al aeropuerto con el centro de la ciudad.

  • djokovic_6.jpg
    Gol Caracol

    ¿Amigos en la derrota? Selfie de Djokovic con Horacio Zeballos causa sensación en redes

    El tenista argentino Horacio Zeballos quedó eliminado en la segunda ronda del torneo de Doha al perder este martes ante el serbio Novak Djokovic, aunque se llevó de recuerdo un selfie en la misma pista con el exnúmero uno mundial.

