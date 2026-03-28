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Gol Caracol  / Más Deportes  / David Alonso ganó su primera 'pole' en Moto2 y con récord absoluto; voló en el GP de Estados Unidos

David Alonso ganó su primera 'pole' en Moto2 y con récord absoluto; voló en el GP de Estados Unidos

El piloto colombiano David Alonso tuvo una gran presentación en la clasificación que se llevó a cabo este sábado en el Circuito de las Américas (COTA) en Austin, Texas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de mar, 2026
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David Alonso ganó la pole position en el GP de Estados Unidos.
David Alonso ganó la pole position en el GP de Estados Unidos.
Aspar Team.

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