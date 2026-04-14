"Queremos ver a los mejores en el Mundial y Neymar es uno de ellos, pero tiene que prepararse"

El exportero argentino, Nery Pumpido, campeón del Mundial en México 86 con su selección, dijo que le gustaría que Neymar integre la selección brasileña que disputará el Mundial 2026, pero matizó que el futbolista del Santos debe "estar bien" físicamente para ser citado a la Canarinha.

"Ojalá que esté, pero también él tiene que estar bien, yo digo que una figura tiene que prepararse muy bien para el Mundial. Ojalá lo pueda hacer y ojalá pueda estar y lo podamos disfrutar todos", declaró Pumpido a periodistas tras la inauguración del Seminario de Fútbol Suramericano organizado por la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque.

"Todos queremos en el Mundial a los mejores jugadores, y Neymar es uno de ellos", agregó. El exfutbolista del Santos, Barcelona y PSG, entre otros clubs, arrastra molestias de meniscos en su rodilla izquierda, por lo que se somete a un tratamiento regenerativo con la ilusión de recuperar su mejor forma y llegar a la Copa del Mundo.

A finales de 2023, el atacante de 34 años se rompió el ligamento cruzado y el menisco de esa misma articulación, una lesión que lo alejó un año de las canchas y causó una merma de sus condiciones físicas de la que aún no se recupera. "Si está bien, si debería ir al Mundial, pero es perjudicial para él si no se encuentra bien ¿Qué se hablaría después?", agregó al respecto Pumpido.



La Selección Brasil cayó 2-1 contra Francia en duelo de preparación. Getty

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Neymar, que está temporada ha anotado tres goles y entregado dos asistencias en cinco partidos para el Santos en la Serie A brasileña, no fue convocado a la Selección de Brasil por su actual técnico el italiano Carlo Ancelotti para la doble fecha FIFA de partidos amistosos disputados el pasado mes de Marzo. En dichos encuentros, los dirigidos por 'Carletto' , Brasil cayó 1-2 ante Francia y se impuso por 3-1 a Croacia.