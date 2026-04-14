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Gol Caracol  / "Queremos ver a los mejores en el Mundial y Neymar es uno de ellos, pero tiene que prepararse"

"Queremos ver a los mejores en el Mundial y Neymar es uno de ellos, pero tiene que prepararse"

Así como se habla en Brasil sobre la ausencia de Neymar en su selección, desde Argentina no se quedan callados y también salieron a respaldar al jugador.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Neymar Santos FC
Neymar con el Santos FC - Foto:
Santos FC

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