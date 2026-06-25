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Gol Caracol  / Turquía reaccionó y remontó frente a Estados Unidos: así fue el gol de Orkun Kökçün

Turquía reaccionó y remontó frente a Estados Unidos: así fue el gol de Orkun Kökçün

Turquía le dio vuelta al marcador ante la anfitriona Estados Unidos, con una gran jugada colectiva que terminó en el gol de Orkun Kökçü. Reviva la anotación aquí.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Gol de Turquía vs Estados Unidos
Gol de Turquía vs Estados Unidos
AFP

El partido entre Estados Unidos y Turquía continúa teniendo emociones en ambo bandos, esta vez fueron los de Asia que lograron revertir el el marcador sobre la media hora de juego.

El encargado del gol fue Orkun Kökçün, que luego de que se tejiera una jugada colectiva por sector izquierdo, el delantero la finiquitara dentro del área justo en le punto de penal, y con pierna derecha empujó la esférica para marcar así el 2-1 ante los anfitriones.

Vea el gol acá:

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