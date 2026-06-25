Turquía reaccionó y remontó frente a Estados Unidos: así fue el gol de Orkun Kökçün

El partido entre Estados Unidos y Turquía continúa teniendo emociones en ambo bandos, esta vez fueron los de Asia que lograron revertir el el marcador sobre la media hora de juego.

El encargado del gol fue Orkun Kökçün, que luego de que se tejiera una jugada colectiva por sector izquierdo, el delantero la finiquitara dentro del área justo en le punto de penal, y con pierna derecha empujó la esférica para marcar así el 2-1 ante los anfitriones.

Vea el gol acá:

TURQUÍA REMONTÓ EL PARTIDO



En una jugada colectiva que salió de memoria, Orkun Kökçü marcó el 2-1 ante Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cBmgAgTkcP — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026