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Gol Caracol  / Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, se indignó por 'bajada de caña' de Presidente de UEFA

Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, se indignó por 'bajada de caña' de Presidente de UEFA

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, aseguró sin reparo que ante tantos partidos y participantes en el Mundial 2026 la calidad baja. "Hay juegos sin interés", dijo.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Selección Uzbekistán
Selección Uzbekistán entrenando para el Mundial 2026
Tomado de la cuenta oficial de Instagram de la Selección de Uzbekistán Oficial

Un total de 13 federaciones de fútbol africanas, caribeñas y asiáticas expresaron este domingo su "profunda decepción" por los recientes comentarios del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, en los que consideró "poco interesantes" numerosos partidos del Mundial 2026 ampliada.

Está reacción fue expresada en un comunicado conjunta firmado por las federaciones de fútbol de Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica.

Gol de Kai Havertz con Alemania
Gol Caracol

Kai Havertz amplió la ventaja de Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026; vea el gol acá

gol de Nico Schlotterbeck en Alemania vs Curazao
Gol Caracol

Alemania volvió a tomar la ventaja en el marcador; vea el gol de Nico Schlotterbeck ante Curazao

En un comunicado conjunto, las trece federaciones rechazaron de forma "respetuosa pero firme" las declaraciones de Čeferin y defendieron que "no existe tal cosa como un partido sin importancia en el Mundial".

"Para nuestros países, no hay partidos de Copa del Mundo que sean poco importantes", subrayaron. Según medios deportivos, Čeferin criticó que la expansión de la Copa del Mundo, de 32 a 48 selecciones, ha diluido la relevancia de varios encuentros.

El texto de las trece federaciones destaca especialmente el significado histórico que tiene la clasificación para naciones como Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán, donde supone "la realización de un sueño compartido por generaciones".

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También resalta el valor simbólico para Congo y Haití, que regresan al torneo tras largas ausencias. "Detrás de cada clasificación hay años de trabajo e inversión. Detrás de cada selección nacional hay comunidades enteras y millones de personas que ven en el fútbol una fuente de orgullo, esperanza y unidad", afirma el comunicado.

Selección Uzbekistán
Selección Uzbekistán entrenando para el Mundial 2026
Tomado de la cuenta oficial de Instagram de la Selección de Uzbekistán Oficial

Las federaciones firmantes subrayaron que "el fútbol no pertenece a un grupo selecto de naciones" y que su grandeza radica precisamente en su universalidad. "La Copa del Mundo es la mayor competición futbolística del mundo porque reúne culturas, historias y trayectorias diferentes".

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Reafirmaron que cada equipo se clasificó por mérito y que cada partido importa, y hicieron un llamamiento a continuar con el crecimiento del fútbol para que siga creando oportunidades e inspirando a nuevas generaciones.

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