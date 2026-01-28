Vasco da Gama no solo botó la casa por la ventana por Marino Hinestroza; otro fichaje millonario

El delantero brasileño Brenner Souza da Silva abandonó el Udinese italiano y regresará a su país para recalar en el Vasco da Gama, que adquirió los derechos económicos del futbolista y le ofreció un contrato hasta 2029.

"Las expectativas son muy altas. Estoy muy contento de volver a mi país. De poder vestir la camiseta del Vasco. Espero que se cumplan todas las expectativas y que todo salga bien. Elegí al Vasco por la grandeza del club, el proyecto que me presentó el entrenador Diniz y la directiva. Tengo muchas ganas de conocer a la afición. Ya he jugado contra ellos y siempre me ha sorprendido la fuerza de la afición vasca", afirmó el atacante en declaraciones recogidas por el conjunto de Río de Janeiro.

Según medios locales, el fichaje de Brenner ascendió a 5 millones de euros (unos 5,9 millones de dólares) y fue un pedido expreso del técnico Fernando Diniz, quien ya había trabajado con él en el São Paulo.

Nacido en Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, Brenner, de 26 años, inició su carrera en las divisiones juveniles del São Paulo, donde comenzó a destacarse tras ser convocado con la selección brasileña sub-20.



Debutó como profesional en 2017 y, a partir de 2021, comenzó su carrera internacional en el Cincinnati para luego unirse al Udinese de Italia, en 2023.

El 'gigante da Colina' anunció la llegada del atacante 'carioca' a través de un comunicado: "Vasco da Gama ha asegurado el fichaje de su cuarto refuerzo para la temporada 2026: Brenner, de 26 años. El club adquirió los derechos económicos del jugador al Udinese (ITA). El contrato del delantero con el Vasco se extenderá hasta diciembre de 2029", fue lo que dijeron.