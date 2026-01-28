Síguenos en:
Vasco da Gama no solo botó la casa por la ventana por Marino Hinestroza; otro fichaje millonario

El 'Gigante da Colina' anunció este miércoles la llegada de un joven delantero centro, que pasó por Europa y llega al fútbol brasileño por una jugosa cifra.

Por: EFE
Actualizado: 28 de ene, 2026
Vasco da Gama confirmó millonario fichaje
Foto: AFP

