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Gol Caracol  / Vea el autogol de Sultan Al-Brake, en el Bosnia y Herzegovina vs. Catar, por el Mundial 2026

Vea el autogol de Sultan Al-Brake, en el Bosnia y Herzegovina vs. Catar, por el Mundial 2026

El cuadro europeo volvió a 'pegar' en el compromiso, con una rápida anotación de Sultan Al-Brake, quien decretó el segundo tanto para los bosnios. Vea aquí la anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Jugadores de Bosnia y Herzegovina festejando anotación en el Mundial 2026.
Jugadores de Bosnia y Herzegovina festejando anotación en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El cuadro bosnio empezó 'finito' el primer tiempo y, a los pocos minutos de abrir el marcador, nuevamente volvió a atacar en campo rival, haciendo daño en la defensa catarí.

Sin embargo, esta segunda anotación tuvo un desvío en el pie del defensor Sultan Al-Brake, quien cambió el rumbo del esférico, anotando en su propia puerta.

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