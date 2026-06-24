Vea el autogol de Sultan Al-Brake, en el Bosnia y Herzegovina vs. Catar, por el Mundial 2026

El cuadro bosnio empezó 'finito' el primer tiempo y, a los pocos minutos de abrir el marcador, nuevamente volvió a atacar en campo rival, haciendo daño en la defensa catarí.

Sin embargo, esta segunda anotación tuvo un desvío en el pie del defensor Sultan Al-Brake, quien cambió el rumbo del esférico, anotando en su propia puerta.