Vea el autogol de Sultan Al-Brake, en el Bosnia y Herzegovina vs. Catar, por el Mundial 2026

El cuadro bosnio empezó 'finito' el primer tiempo y, a los pocos minutos de abrir el marcador, nuevamente volvió a atacar en campo rival, haciendo daño en la defensa catarí.
Sin embargo, esta segunda anotación tuvo un desvío en el pie del defensor Sultan Al-Brake, quien cambió el rumbo del esférico, anotando en su propia puerta.
¡SEGUNDO GOL DE BOSNIA! 🇧🇦⚽— DSPORTS (@DSports) June 24, 2026
Dzeko buscó el pase al medio, pero la pelota dio en Al Brake y se metió en el arco para el 2-0 ante Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/wpcd3SExDQ
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