A Nacional le anularon gol contra América, al minuto 90+3; 'Chicho' Arango celebró en vano

Atlético Nacional cayó 1-0 en su visita al América de Cali por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II, aunque hubo un momento de ilusión de conseguir un empate, cuando Cristian 'Chicho' Arango marcó el 1-1 al minuto 90+3.

Luego de que William Tesillo le bajara la pelota dentro del área, el delantero antioqueño definió y celebró, pero la felicidad duró poco porque hubo llamado del VAR para el árbitro Bismark Santiago.

Al juez central le mostraron que el defensor de Atlético Nacional le sirvió el balón a Arango, con un roce en su brazo, por lo que de inmediato el colegiado tomó la decisión y anuló la anotación del 'Chicho' y el marcador siguió y terminó 1-0 para el América de Cali.

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Así fue el gol anulado a Cristian 'Chicho' Arango en América vs Nacional: