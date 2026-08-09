A Nacional le anularon gol contra América, al minuto 90+3; 'Chicho' Arango celebró en vano

Atlético Nacional cayó 1-0 en su visita al América de Cali por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II, aunque hubo un momento de ilusión de conseguir un empate, cuando Cristian 'Chicho' Arango marcó el 1-1 al minuto 90+3.
Luego de que William Tesillo le bajara la pelota dentro del área, el delantero antioqueño definió y celebró, pero la felicidad duró poco porque hubo llamado del VAR para el árbitro Bismark Santiago.
Al juez central le mostraron que el defensor de Atlético Nacional le sirvió el balón a Arango, con un roce en su brazo, por lo que de inmediato el colegiado tomó la decisión y anuló la anotación del 'Chicho' y el marcador siguió y terminó 1-0 para el América de Cali.
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Así fue el gol anulado a Cristian 'Chicho' Arango en América vs Nacional:
🚨⚽ ¡SE SALVÓ AMÉRICA SOBRE EL FINAL! ‘Chicho’ Arango había marcado el empate ante América en los últimos minutos, pero tras la revisión del VAR, el gol fue anulado por una mano previa.— Win Sports (@WinSportsTV) August 10, 2026
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