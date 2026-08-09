“Tenemos mucho por corregir”: Lucas González habló tras la derrota de Nacional ante América

Atlético Nacional no pudo mantener su invicto en la Liga BetPlay II-2026 y cayó 1-0 ante América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, por la cuarta fecha del campeonato. El equipo antioqueño tuvo dificultades para traducir sus aproximaciones en oportunidades claras y terminó marchándose de la capital vallecaucana sin puntos.

Tras el compromiso, Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, hizo un análisis del funcionamiento de su equipo y reconoció que todavía existen aspectos por mejorar, especialmente en la generación de opciones ofensivas. “No fuimos capaces de hacer un gol. Tenemos que corregir muchas cosas para intentar que las ocasiones de gol que creemos sean aún más claras. Los chicos lo han buscado. Desafortunadamente, nos equivocamos”, señaló el técnico.

González también destacó el trabajo realizado para controlar algunas de las principales virtudes del conjunto americano, aunque lamentó el error que terminó decidiendo el encuentro. El entrenador explicó que su equipo había logrado contener buena parte de las acciones ofensivas del rival, pero una desconcentración permitió que los locales marcaran la diferencia. “Habíamos contrarrestado bien lo que ellos hacen. Es muy clara la comunicación que tienen desarrollada con Tomás Ángel y Yeison Guzmán. Al principio los controlamos bien, pero en el gol fallamos y ellos aprovecharon. Tenemos mucho por corregir”, afirmó.

América de Cali vs. Atlético Nacional. COLPRENSA.

El estratega también explicó algunas de las decisiones que tomó durante el partido, entre ellas el cambio de Yeicar Perlaza y la modificación de la estructura por las bandas. Según González, la intención era encontrar mayores espacios y profundidad en el ataque. “A Yeicar Perlaza lo sentíamos cansado. Buscamos más profundidad por izquierda. Entonces, dejamos a Milton Casco como lateral por derecha y estar un poco más altos con Samuel Velázquez”, explicó.



Además, la entrada de Marlos Moreno respondió a la búsqueda de mayor presencia ofensiva. González indicó que la intención era sumar un segundo delantero para aprovechar las acciones por los costados y generar mayor peligro dentro del área: “Cuando entró Marlos Moreno, tener dos delanteros para generar más peligro con los balones al área”.

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La derrota también significó un golpe en el clásico, algo que el entrenador consideró necesario dejar atrás rápidamente. “Hay que pasar esta página rápido. Sabemos lo que significa para la gente y para uno perder un clásico”, manifestó González, quien espera que Nacional tenga la oportunidad de volver a enfrentarse con América en una instancia posterior y pueda hacerlo con mayor preparación.

De cara a los próximos compromisos, el técnico resaltó la importancia de extraer conclusiones del partido y enfocarse en el siguiente rival. “Hay que sacar conclusiones de este partido. Tenemos muy bien analizado al Deportivo Cali, que también es un rival difícil”, indicó.

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Finalmente, González defendió la importancia de conseguir resultados y explicó que el objetivo principal de su propuesta futbolística es obtener los tres puntos. “El resultado es lo más importante. El propósito del juego es ganar”, sostuvo. En ese sentido, reconoció que Nacional necesita mejorar tanto en ataque como en defensa: “Hay que tener jugadas más claras en cuanto al ataque y en defensa gestionamos bien los contragolpes de ellos y fallamos en una que fue el gol. Hay que encontrar la forma de no permitir ninguna”.

El entrenador también se refirió al hecho de contar con una nómina con promedio de edad alto. “Tengo muy claro que el futbolista juega porque es bueno, no porque tenga más o menos años”, afirmó. González añadió que su responsabilidad está en administrar las cargas físicas para evitar riesgos: “Yo tengo que ser lo suficientemente inteligente para no exponerlo a una cantidad alta de minutos y que tenga buen tiempo de recuperación”, concluyó.