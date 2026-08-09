Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 1-0 Nacional

La fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 cerró el telón de este domingo con un partidazo entre América de Cali y Atlético Nacional, en el estadio Pascual Guerrero. La victoria fue 1-0 para los 'escarlatas'. Este lunes seguirá la jornada con tres partidos más.

El único tanto del encuentro clásico en la capital vallecaucana fue obra de Yeison Guzmán a los 46 minutos. El '10' definió de gran manera en un mano a mano que tuvo con Franco Armani. Con este resultado, la 'mechita' marcha con campaña perfecta, tras sumar 12 puntos en cuatro partidos.

El duelo en el Pascual estuvo intenso, con los protagonistas entregado al cien por ciento, por momentos los ánimos subieron al máximo, al final se le anuló un tanto a los verdes de Antioquia y al final, los aficionados escarlatas se fueron felices a sus casas tras 90 minutos de fútbol, entre dos equipo grandes e importantes del balompié de nuestro país.

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En el estadio Armando Maestre Pavajeau, Atlético Bucaramanga se impuso 3-2 sobre Alianza Valledupar en un partido de cinco goles. El conjunto santandereano golpeó primero a los cinco minutos, cuando Félix Charrupí apareció para poner el 1-0.



Alianza Valledupar reaccionó y encontró la igualdad al minuto 28 gracias a Carlos Rivas. Sin embargo, Bucaramanga volvió a tomar ventaja antes del descanso. Al 34’, Luciano Pons aprovechó la oportunidad y marcó el 2-1 para los visitantes. En la segunda parte, el conjunto vallenato insistió en busca del empate y encontró su recompensa a los 81 minutos, con Misael Martínez como autor del 2-2. Cuando el encuentro parecía encaminado a terminar en igualdad, Emerson Batalla apareció en el minuto 90 con un potente remate de zurda para establecer el 3-2 definitivo y darle los tres puntos al equipo dirigido por los santandereanos.

Más tarde, en Montería, Jaguares y Once Caldas igualaron 1-1. El compromiso tuvo dos anotaciones de gran factura: Andrés Felipe Roa adelantó al conjunto local, mientras que Darwin López marcó para la visita.

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Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

Sábado 8 de agosto

Independiente Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

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Fortaleza 2-0 Cúcuta

Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá

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Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali

Domingo 9 de agosto

Alianza Valledupar 2-3 Atlético Bucaramanga

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Jaguares 1-1 Once Caldas

América de Cali 1-0 Atlético Nacional

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Lunes 10 de agosto

10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros

10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios

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10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026