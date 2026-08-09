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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 1-0 Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 1-0 Nacional

La jornada dominical del fútbol profesional colombiano terminó con una victoria de América de Cali sobre Atlético Nacional, en el estadio Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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América de Cali vs. Atlético Nacional.
América de Cali vs. Atlético Nacional.
COLPRENSA.

La fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 cerró el telón de este domingo con un partidazo entre América de Cali y Atlético Nacional, en el estadio Pascual Guerrero. La victoria fue 1-0 para los 'escarlatas'. Este lunes seguirá la jornada con tres partidos más.

El único tanto del encuentro clásico en la capital vallecaucana fue obra de Yeison Guzmán a los 46 minutos. El '10' definió de gran manera en un mano a mano que tuvo con Franco Armani. Con este resultado, la 'mechita' marcha con campaña perfecta, tras sumar 12 puntos en cuatro partidos.

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El duelo en el Pascual estuvo intenso, con los protagonistas entregado al cien por ciento, por momentos los ánimos subieron al máximo, al final se le anuló un tanto a los verdes de Antioquia y al final, los aficionados escarlatas se fueron felices a sus casas tras 90 minutos de fútbol, entre dos equipo grandes e importantes del balompié de nuestro país.

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En el estadio Armando Maestre Pavajeau, Atlético Bucaramanga se impuso 3-2 sobre Alianza Valledupar en un partido de cinco goles. El conjunto santandereano golpeó primero a los cinco minutos, cuando Félix Charrupí apareció para poner el 1-0.

Alianza Valledupar reaccionó y encontró la igualdad al minuto 28 gracias a Carlos Rivas. Sin embargo, Bucaramanga volvió a tomar ventaja antes del descanso. Al 34’, Luciano Pons aprovechó la oportunidad y marcó el 2-1 para los visitantes. En la segunda parte, el conjunto vallenato insistió en busca del empate y encontró su recompensa a los 81 minutos, con Misael Martínez como autor del 2-2. Cuando el encuentro parecía encaminado a terminar en igualdad, Emerson Batalla apareció en el minuto 90 con un potente remate de zurda para establecer el 3-2 definitivo y darle los tres puntos al equipo dirigido por los santandereanos.

Más tarde, en Montería, Jaguares y Once Caldas igualaron 1-1. El compromiso tuvo dos anotaciones de gran factura: Andrés Felipe Roa adelantó al conjunto local, mientras que Darwin López marcó para la visita.

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Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

Sábado 8 de agosto

Independiente Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

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Fortaleza 2-0 Cúcuta

Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá

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Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali

Domingo 9 de agosto

Alianza Valledupar 2-3 Atlético Bucaramanga

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Jaguares 1-1 Once Caldas

América de Cali 1-0 Atlético Nacional

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Lunes 10 de agosto

10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros

10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios

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10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.EquipoPWDLDIFGLSPTS
1América4400+1111:012
2Ind. Medellín3300+37:49
3Tolima4301+28:69
4Bucaramanga4220+26:48
5Llaneros3210+35:27
6Dep. Cali3201+34:16
7Águilas Doradas2200+24:26
8Millonarios3201+23:16
9Once Caldas4121+38:55
10Fortaleza412104:45
11Santa Fe3111+15:44
12Atl. Nacional2101+23:13
13Inter de Bogotá3102-22:43
14Deportivo Pereira2011-10:11
15Alianza Valledupar3012-24:61
16Cúcuta3012-62:81
17Jaguares4013-61:71
18Junior Barranquilla2002-21:30
19Dep. Pasto4004-63:90
20Boyacá Chicó2002-90:90

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