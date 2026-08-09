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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Morelos terminó 'caliente'; cruce con Tilman Palacios e hinchas de América

Alfredo Morelos terminó 'caliente'; cruce con Tilman Palacios e hinchas de América

Luego de la derrota 1-0 con América de Cali, Alfredo Morelos tuvo un fuerte cruce con Tilman Palacios y le hizo gestos a los aficionados 'escarlatas', en el Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Tilman Palacios y Alfredo Morelos en América vs. Nacional.
Tilman Palacios y Alfredo Morelos en América vs. Nacional.
COLPRENSA.

América de Cali se quedó con el clásico frente a Atlético Nacional por la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026. Yeison Guzmán fue el encargado de poner a celebrar a los 'escarlatas' y amargar la noche 'verdolaga', en especial la de Alfredo Morelos, quien terminó muy 'caliente' y protagonizó un cruce con Tilman Palacios y hasta con los hinchas locales.

Tan pronto el juez central hizo sonar el silbato, Morelos tuvo un encontronazo con Tilman Palacios. Por si no fuera suficiente, cuando se marchó al camerino, se fue haciéndoles gesto a los hinchas del América de "que hablaban mucho".

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Cabe recordar, que, en la primer parte, justo también cuando se fueron al descanso, Morelos también estuvo diciéndose de todo con Rafael Carrascal. Durante el encuentro se presentaron otros sucesos, como el reclamo de Adrián Ramos a Edwin Cardona por una falta en el medio campo.

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