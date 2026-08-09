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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Me vas a pegar a mí"; candente encontrón entre Adrián Ramos y Edwin Cardona

"Me vas a pegar a mí"; candente encontrón entre Adrián Ramos y Edwin Cardona

América vs. Nacional fue un partido duro, disputado y no faltaron los roces entre figuras de los dos equipos en la cancha del Pascual. Dos veteranos, estuvieron cara a cara.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Edwin Cardona; jugador de Atlético Nacional
Edwin Cardona; jugador de Atlético Nacional en la final de la Liga Bet Play contra Junior de Barranquilla
AFP

El clásico entre América de Cali y Atlético Nacional empezó a subir su tensión en el tramo final del partido, y la evidencia de eso fue la discusión entre dos de los referentes, Adrián Ramos y Edwin Cardona.

Rafael Carrascal y Alfredo Morelos.
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Se calentaron los ánimos en América vs. Nacional; 'rifirrafe' de Alfredo Morelos y Rafael Carrascal

El delantero e ídolo del equipo 'escarlata', conocido por ser muy tranquilo, se mostró enojado por una reacción del mediocampista antioqueño, le hizo el reclamo, y aunque todo parecía que quedaría ahí, 'Adriancho' no bajó la guardia y se puso firme y cara a cara con el '10' del cuadro paisa.

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Alfredo Morelos terminó 'caliente'; cruce con Tilman Palacios e hinchas de América

"Me vas a pegar a mí", se le alcanza a entender a Ramos cuando le hace el reclamo a Cardona, en la cancha del estadio Pascual Guerrero.

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Por supuesto, en redes sociales no pasó desapercibida esta discusión entre Adrián Ramos y Edwin Cardona, en un candente clásico entre América y Nacional, por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano.

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