Vea el gol de Achraf Hakimi para empatar el partido entre Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

Pasada la media hora de partido entre Marruecos vs Haití por el cierre de la fase de Grupos, Achraf Hakimi logró encontrar el empate para empatar parcialmente el partido en el primer tiempo.

Luego de un centro por izquierda y que el arquero haitiano cometiera el error de dejar la pelota suelta, el jugador del PSG logró encontrar el tanto empujando la esférica casi al borde de la línea, y así desatar la locura de sus fans en las tribunas.

Vea el gol acá:

¡EL CAPITÁN SE HIZO CARGO! ¡MARRUECOS CONSIGUIÓ EL EMPATE!



Hakimi encontró el rebote tras la atrapada de Placide y anotó el 1-1 contra Haití.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DJt7nbT8Wv — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026