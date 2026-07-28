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Gol Caracol  / Figura de Cruzeiro sufrió grave lesión y le aplicaron drástica sanción a jugador de Internacional

Figura de Cruzeiro sufrió grave lesión y le aplicaron drástica sanción a jugador de Internacional

En el duelo entre Cruzeiro e Internacional de Porto Alegre se vivió un doloroso momento por cuenta de una lesión provocada por una fuerte entrada.

Por: AFP
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Balón de fútbol en acción de juego.
Balón de fútbol en acción de juego.
Foto: AFP.

El defensa central Víctor Gabriel, del Internacional de Porto Alegre, fue suspendido este martes por la justicia deportiva brasileña luego de lesionar gravemente a Pec, del Cruzeiro, con una fuerte entrada durante un partido. La suspensión permanecerá en vigor hasta que el jugador afectado se recupere y reciba el alta para reincorporarse a los entrenamientos.

Victor Gabriel fue expulsado el miércoles de la semana pasada tras el lance con Pec, en una derrota 2-1 del Inter ante el Cruzeiro en la liga brasileña. Su adversario sufrió una fractura en la tibia izquierda, con un tiempo estimado de rehabilitación de tres a cuatro meses.

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El Tribunal Superior de Justicia Deportivo (STJD por sus siglas en portugués) dictaminó en Rio de Janeiro que Victor Gabriel, "denunciado por jugada violenta", fue castigado con "suspensión de seis partidos" y "extensión de la pena hasta que Pec regrese a los entrenamientos". El STJD informó en un comunicado que limitó a un máximo de 180 días la sanción.

La decisión es apelable

En su comparecencia, Victor Gabriel dijo que jamás tuvo intención de lesionar a su rival Pec. "Calculé que llegaría primero al balón y así fue. Como el terreno de juego estaba resbaladizo y mojado, toqué el balón y no tuve tiempo de retirar la pierna y eso derivó en una entrada más dura, pero no tuve intención de hacer daño a un compañero de profesión o mala fe", alegó el zaguero de 22 años, citado en el comunicado del tribunal

Gabriel Pec; jugador del Internacional de Porto Alegre
Gabriel Pec; jugador del Internacional de Porto Alegre
AFP

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"Fue una jugada realmente desafortunada. Le pedí disculpas (a Pec) y le ofrecí todo mi apoyo", agregó. La acusación de la procuraduría resaltó que la entrada de Victor Gabriel a Pec representaba "un riesgo", aún si "no hubo intencionalidad" de causar daño. Pec debutaba con el Cruzeiro, tras haber sido fichado por 12 millones de dólares, procedente del club de la MLS Los Angeles Galaxy.

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