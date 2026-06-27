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Gol Caracol  / Vea el gol de Derrick Luckassen, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026

Vea el gol de Derrick Luckassen, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026

El cuadro africano sorprendió a los croatas y, con una anotación de Derrick Luckassen; igualaron parcialmente el compromiso frente al conjunto europeo. ¡Hubo suspenso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Derrick Luckassen festejando anotación con Ghana, en el Mundial 2026.
Derrick Luckassen festejando anotación con Ghana, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El cuadro africano dio el golpe sobre la mesa y sorprendió a la defensa croata, con un remate de cabeza que igualó parcialmente el encuentro.

Con un tiro libres desde afuera del área, Ghana le llevó la pelota a la cabeza de Derrick Luckassen, quien se le adelantó a la defensa inglesa, hasta anotar el encuentro de manera parcial.

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Y aunque la jugada fue invalidada en un inicio; el juez central terminó concediendo el tanto, tras la revisión en el VAR.

Vea el gol de Derrick Luckassen, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026:

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