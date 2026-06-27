El cuadro africano dio el golpe sobre la mesa y sorprendió a la defensa croata, con un remate de cabeza que igualó parcialmente el encuentro.
Con un tiro libres desde afuera del área, Ghana le llevó la pelota a la cabeza de Derrick Luckassen, quien se le adelantó a la defensa inglesa, hasta anotar el encuentro de manera parcial.
Y aunque la jugada fue invalidada en un inicio; el juez central terminó concediendo el tanto, tras la revisión en el VAR.
Vea el gol de Derrick Luckassen, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026:
VALE EL EMPATE DE GHANA— DSPORTS (@DSports) June 27, 2026
Luego de revisar un posible offside, el árbitro convalidó el gol de Luckassen y el 1-1 ante Croacia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/z9glA33Tm3
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