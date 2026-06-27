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Gol Caracol  / Vea el gol de Petar Sučić en Croacia vs. Ghana, en el Mundial 2026

Vea el gol de Petar Sučić en Croacia vs. Ghana, en el Mundial 2026

Croacia se puso en ventaja sobre Ghana con un tanto de media distancia de Petar Sučić, quien metió un buen derechazo. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Petar Sučić en Panamá vs. Inglaterra.
Petar Sučić en Panamá vs. Inglaterra.
AFP.

Este sábado, en el Lincoln Financial Field, en Philadelphia, Croacia abrió la cuenta contra Ghana con un gran gol de Petar Sučić.

A los 31 minutos, Sučić tomó la pelota en el medio capo y sacó un remate de pierna derecha bien ajustado al poste derecho del arquero Benjamin Asare.

Vea el gol de Petar Sučić:

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