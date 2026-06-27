Vea el gol de Petar Sučić en Croacia vs. Ghana, en el Mundial 2026

Este sábado, en el Lincoln Financial Field, en Philadelphia, Croacia abrió la cuenta contra Ghana con un gran gol de Petar Sučić.
A los 31 minutos, Sučić tomó la pelota en el medio capo y sacó un remate de pierna derecha bien ajustado al poste derecho del arquero Benjamin Asare.
Vea el gol de Petar Sučić:
GANA CROACIA CON UN GOLAZO— DSPORTS (@DSports) June 27, 2026
Tremendo derechazo de Petar Sučić para vencer a Asare y poner el 1-0 ante Ghana.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/P00XFILxv4
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