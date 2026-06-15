Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Vea el gol de Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Nueva Zelanda sorprendió en el estadio de Los Ángeles y se puso en ventaja sobre Irán con tanto de Elijah Just. ¡Acá el video de la anotación de los oceánicos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
Comparta en:
Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda.
Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda.
AFP.

En el estadio MetLife, en Los Ángeles, los primeros en celebrar fueron los jugadores de Nueva Zelanda gracias a la anotación de Eljah Just frente a Irán, en la fecha 1 del Mundial 2026.

A los siete minutos, los 'all blacks' lanzaron un balón al área Chris Wood se la dejó servida a Just, quién metió un potente remate que dejó sin opciones a Alireza Beiranvand.

Vea el gol de Elijah Just:

Selección de Brasil
Gol Caracol

Alarmas encendidas en Brasil; tres figuras entrenaron por separado antes de enfrentar a Haití

Acción de juego entre Bélgica y Egipto en su debut en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Bélgica y Egipto no pasaron del 1-1 en su estreno en el Mundial 2026

Jugadores de España y un festejo de gol contra Perú en partido de preparación.
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 15 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Irán

Mundial 2026

Selección Nueva Zelanda

Publicidad

Publicidad

Publicidad