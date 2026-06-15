Vea el gol de Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

En el estadio MetLife, en Los Ángeles, los primeros en celebrar fueron los jugadores de Nueva Zelanda gracias a la anotación de Eljah Just frente a Irán, en la fecha 1 del Mundial 2026.
A los siete minutos, los 'all blacks' lanzaron un balón al área Chris Wood se la dejó servida a Just, quién metió un potente remate que dejó sin opciones a Alireza Beiranvand.
Vea el gol de Elijah Just:
NUEVA ZELANDA PEGÓ PRIMERO— DSPORTS (@DSports) June 16, 2026
Gran control de Chris Wood para asistir a Elijah Just, que puso el 1-0 contra Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3W3x0KRYSz
Publicidad
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.