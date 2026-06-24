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Gol Caracol  / Vea el gol de Ermin Mahmić en Bosnia vs. Catar, por el Mundial 2026

Vea el gol de Ermin Mahmić en Bosnia vs. Catar, por el Mundial 2026

Bosnia se sigue aferrando a la clasificación del Mundial 2026, y por medio de Ermin Mahmić, marcó el tercer tanto frente a Catar en un partido lleno de emociones. Vea el tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Gol de Bosnia vs. Catar en el Mundial 2026
Gol de Bosnia vs. Catar en el Mundial 2026
AFP

El partido entre Bosnia y Catar continúa lleno de emociones en el estadio de Seattle, y ahora, gracias a Ermin Mahmić, el equipo europeo se sigue aferrando a una posible clasificación a 16vos de final del Mundial 2026.

Cuando transcurría el minuto 79' de partido, una serie de rebotes dentro del área, el futbolista Ermin Mahmić aprovechó al quedarle la pelota y no dudó un segundo para sacar un remate furioso que venció al arquero y enloqueció a todos los bosnios en la grada, festejando el tercer tanto de su selección.

Vea el gol acá:

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