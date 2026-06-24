Vea el gol de Ermin Mahmić en Bosnia vs. Catar, por el Mundial 2026

El partido entre Bosnia y Catar continúa lleno de emociones en el estadio de Seattle, y ahora, gracias a Ermin Mahmić, el equipo europeo se sigue aferrando a una posible clasificación a 16vos de final del Mundial 2026.

Cuando transcurría el minuto 79' de partido, una serie de rebotes dentro del área, el futbolista Ermin Mahmić aprovechó al quedarle la pelota y no dudó un segundo para sacar un remate furioso que venció al arquero y enloqueció a todos los bosnios en la grada, festejando el tercer tanto de su selección.

Vea el gol acá:

¡LLEGÓ EL TERCERO DE BOSNIA! 🇧🇦⚽



Tras una serie de rebotes, la pelota le cayó a Mahmic, quien aprovechó para anotar el 3-1 sobre Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/R8g1lImPJq — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026