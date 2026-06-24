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Gol Caracol  / Vea el gol de Ismael Saibari, para empatar el marcador de Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

Vea el gol de Ismael Saibari, para empatar el marcador de Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

Marruecos se volvió a meter en el partido rápidamente tras la anotación de Ismael Saibari para poner el 2-2 parcial frente a Haití. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Festejo de Ismael Saibari con Marruecos
Festejo de Ismael Saibari con Marruecos
AFP

Antes de terminarse la primera parte entre Marruecos y Haití, el cuadro africano volvió a meterse en el partido tras igualar el marcador por medio de Ismal Saibari.

El jugador del PSV se encontró con una magnifica pelota que le puso Hakimi por sector derecho, para que el delantero desde el borde del área rematara con pierna derecha muy solitario y de manera rastrera venciera al arquero haitiano para poner a festejar a todos los marroquís en las tribunas.

Vea el gol acá:

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