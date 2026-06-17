Vea el gol de Marcus Rashford, en Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026

Inglaterra liquidó el compromiso sobre el final, tras un ataque con varios hombres en campo rival, aprovechándose de una defensa croata muy descompensada.

Justo ahí, haciendo uso de sus jugadores rápidos en la parte de adelante; apareció Marcus Rashford, quien agarró el esférico por la banda izquierda, enganchó hacia adentro con tiempo y epacio, para sacar un posterior remate que significó el cuarto gol de los ingleses.

De esta manera, Inglaterra se quedó con el partido por un 4-2, frente a una Croacia que lo intentó hasta el final, pero no pudo controlar el poder ofensivo de los 'tres leones'.

¡LIQUIDÓ INGLATERRA!



Bukayo Saka encabezó la contra y encontró solo a Marcus Rashford, que definió con mucha calidad para el 4-2. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2d6rnJDSZN — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026