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Gol Caracol  / Neymar es de nuevo noticia en la Selección Brasil; exámenes médicos antes de enfrentar a Haití

Neymar es de nuevo noticia en la Selección Brasil; exámenes médicos antes de enfrentar a Haití

Este lunes, el astro brasileño Neymar se sometió los exámenes médicos para conocer como sigue de la lesión en uno de sus gemelos.

Por: EFE
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Neymar, jugador brasileño, es duda para el debut del Mundial 2026
Neymar, jugador brasileño, es duda para el debut del Mundial 2026
AFP

Neymar, concentrado con la selección brasileña en Nueva Jersey por el Mundial, se sometió este lunes a nuevos exámenes médicos para evaluar el estado de su lesión de grado II en el gemelo derecho, informó a EFE una fuente de la Canarinha.

El 10 del Santos se hizo nuevas pruebas por la mañana y se ejercitó en el gimnasio por la tarde dentro de su proceso de recuperación.

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El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão', un día antes de que el seleccionador Carlo Ancelotti pronunciase su nombre en la convocatoria de 26 para el Mundial 2026.

Desde entonces está de baja y aún no ha participado en ningún entrenamiento con el grupo bajo las órdenes del técnico italiano, que decidió mantenerlo en la lista pese a todo.

El atacante del Santos se perdió los dos amistosos previos ante Panamá y Egipto, así como el debut en el Grupo C contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde vio desde el banquillo el discreto empate a uno de su equipo.

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En la víspera de ese encuentro, 'Carletto' volvió a postergar el regreso de 'Ney' a la dinámica del grupo y dijo que esperaba verle esta semana sobre el césped con el resto de sus compañeros.

Sin embargo, la ausencia en la sesión de este lunes del que es el máximo goleador histórico de la Canarinha complica su presencia para el segundo partido de la fase de grupos contra Haití, el viernes, en Filadelfia.

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Neymar, de 34 años, no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la 'Seleção' en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.

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