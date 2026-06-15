Vea el gol de Ramin Rezaeian en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

En el estadio MetLife, Irán logró el empate contra Nueva Zelanda con gol de Ramin Rezaeian, por el grupo G del Mundial 2026.

A los 32 minutos, los asiáticos filtraron una pelota dentro del área y Rezaeian aprovechó un rebote y definió con borde externo.

Vea el gol Ramin Rezaeian:

LLEGÓ EL EMPATE DE IRÁN



Ramin Rezaeian encontró la pelota en el área y definió con categoría para poner el 1-1 contra Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/t01Jhgthfw — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026