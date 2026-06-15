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Gol Caracol  / Vea el gol de Ramin Rezaeian en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Vea el gol de Ramin Rezaeian en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Irán aceleró sobre el final del primer tiempo y encontró el empate por medio de Ramin Rezaeian con una gran definición de borde externo dentro del área. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Ramin Rezaeian en Irán vs. Nueva Zelanda.
Ramin Rezaeian en Irán vs. Nueva Zelanda.
afp.

En el estadio MetLife, Irán logró el empate contra Nueva Zelanda con gol de Ramin Rezaeian, por el grupo G del Mundial 2026.

A los 32 minutos, los asiáticos filtraron una pelota dentro del área y Rezaeian aprovechó un rebote y definió con borde externo.

Vea el gol Ramin Rezaeian:

Maximiliano Araújo en Arabia Saudita vs. Uruguay.
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Vea el gol de Maximiliano Araújo en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay.
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Vea el gol de Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

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