Vea el gol de Wilson Isidor, en Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

El cuadro haitiano volvió a sorprender y, poco después de recibir el primer gol de Marruecos; nuevamente golpeó en campo rival.
Con un remate de media distancia, Wilson Isidor anotó uno de los mejores goles en este certamen, sacando un disparo inatajable para el guardameta marroquí, quien nada pudo hacer.
¡SI LES PARECIÓ BUENO EL PRIMERO, MIREN LO QUE ES EL SEGUNDO GOLAZO DE HAITÍ!— DSPORTS (@DSports) June 24, 2026
Tremendo derechazo de Wilson Isidor para anotar el 2-1 contra Marruecos.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JSSlXPSAke
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