Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Wilson Isidor, en Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

Vea el gol de Wilson Isidor, en Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

El cuadro haitiano volvió a sorprender a los africanos, con un remate de media distancia, que se hizo inatajable para el guardameta Yassine Bounou.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
Comparta en:
Wilson Isidor festejando anotación con Haití, por el Mundial 2026.
Wilson Isidor festejando anotación con Haití, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El cuadro haitiano volvió a sorprender y, poco después de recibir el primer gol de Marruecos; nuevamente golpeó en campo rival.

Con un remate de media distancia, Wilson Isidor anotó uno de los mejores goles en este certamen, sacando un disparo inatajable para el guardameta marroquí, quien nada pudo hacer.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección Marruecos

Publicidad

Publicidad

Publicidad