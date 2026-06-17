Vea el gol de Yoane Wissa en Portugal vs. RD Congo, en el Mundial 2026

RD Congo sorprendió a Portugal en el final de la primera parte con un golazo de cabeza de Yoane Wissa, en el NRG Stadium, en Houston.

Al 45+5', Arthur Masuaku lanzó un centro al área y Wissa apareció con un fuerte testarazo que no pudo responder Digo Costa.

Vea el gol de Yoane Wissa:

¡SORPRESA TOTAL: EMPATÓ CONGO!



En el epílogo del primer tiempo, Yoane Wissa puso el 1 a 1 para Congo ante Portugal en Houston. pic.twitter.com/YMDpTRCJrJ — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026