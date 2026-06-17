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Gol Caracol  / Vea el gol de Yoane Wissa en Portugal vs. RD Congo, en el Mundial 2026

Vea el gol de Yoane Wissa en Portugal vs. RD Congo, en el Mundial 2026

Sobre el final del primer tiempo, RD Congo le empató a Portugal con anotación de cabeza de Yoane Wissa, tras un centro al área. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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RD Congo celebrando su gol contra Portugal.
RD Congo celebrando su gol contra Portugal.
AFP.

RD Congo sorprendió a Portugal en el final de la primera parte con un golazo de cabeza de Yoane Wissa, en el NRG Stadium, en Houston.

Al 45+5', Arthur Masuaku lanzó un centro al área y Wissa apareció con un fuerte testarazo que no pudo responder Digo Costa.

Vea el gol de Yoane Wissa:

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