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Gol Caracol  / Vea el golazo de Auston Trusty en el partido Estados Unidos vs. Turquía, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Auston Trusty en el partido Estados Unidos vs. Turquía, por el Mundial 2026

Muy temprano en el compromiso, los anfitriones abrieron el marcador frente a Turquía con un golazo que puso a celebrar a todos su aficionados. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Gol de Auston Trusty con Estados Unidos
Gol de Auston Trusty con Estados Unidos
AFP

El compromiso entre Estados Unidos y Turquía comenzó con muchas emociones, pues los anfitriones abrieron el marcador muy temprano y así puso a celebrar a su gente, en partido válido por el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

El tanto ocurrió en apenas dos minutos de juego, cuando los locales cobraron un tiro de esquina y la pelota llegó a Auston Trusty que bajó el balón espectacularmente y con la misma pierna derecha remató al palo del arquero, que era inatagable.

Vea el gol acá:

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