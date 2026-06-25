Vea el golazo de Auston Trusty en el partido Estados Unidos vs. Turquía, por el Mundial 2026

El compromiso entre Estados Unidos y Turquía comenzó con muchas emociones, pues los anfitriones abrieron el marcador muy temprano y así puso a celebrar a su gente, en partido válido por el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

El tanto ocurrió en apenas dos minutos de juego, cuando los locales cobraron un tiro de esquina y la pelota llegó a Auston Trusty que bajó el balón espectacularmente y con la misma pierna derecha remató al palo del arquero, que era inatagable.

Vea el gol acá:

DOS MINUTOS Y ESTADOS UNIDOS IMPUSO SU LOCALÍA



Auston Trusty tomó el centro de Sebastian Berhalter y batió las redes de Turquía.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/I6j3s29RZR — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026