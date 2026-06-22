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Gol Caracol  / Vea el primer gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Senegal, por el Mundial 2026

Vea el primer gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Senegal, por el Mundial 2026

El noruego extendió su racha goleadora con el conjunto europeo, anotando en su segunda aparición, en este certamen mundialista. Vea aquí la anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Erling Haaland con Noruega
Erling Haaland con Noruega
AFP

Erling Haaland está demostrando que está para grandes cosas en el esta Mundial 2026, con la Selección de Noruega. Y ahora, frente a Senegal por la segunda jornada del grupo I, nuevamente lo volvió a hacer el 'androide'.

Y es que, recibiendo una pelota con poco espacio, el joven atacante solo tuvo que enganchar hacia adelante, perfilarse y sacar un potente remate que se clavó en el arco africano.

Vea el gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Senegal, por el Mundial 2026:

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