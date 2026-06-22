Vea el primer gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Senegal, por el Mundial 2026

Erling Haaland está demostrando que está para grandes cosas en el esta Mundial 2026, con la Selección de Noruega. Y ahora, frente a Senegal por la segunda jornada del grupo I, nuevamente lo volvió a hacer el 'androide'.

Y es que, recibiendo una pelota con poco espacio, el joven atacante solo tuvo que enganchar hacia adelante, perfilarse y sacar un potente remate que se clavó en el arco africano.

Vea el gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Senegal, por el Mundial 2026:

¡EL ANDROIDE NO FALLA!



Contra letal de Noruega y Erling Haaland puso el 2-0 ante Senegal.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fEtmqzRq6i — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026