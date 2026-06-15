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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Nueva Zelanda se volvió a poner en ventaja sobre Irán con otro tanto de Elijah Just. Otra vez se asoció con Chris Wood y definió de gran manera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda.
Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda.
AFP.

El extremo Elijah Just se fue de doblete contra Irán y puso de nuevo arriba en el marcador a Nueva Zelanda, en el Mundial 2026.

A los 54 minutos, Justo armó una pared con Chris Wood y anotó con un potente remate de pierna derecha.

Vea el segundo gol Elijah Just:

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