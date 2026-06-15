Vea el segundo gol de Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

El extremo Elijah Just se fue de doblete contra Irán y puso de nuevo arriba en el marcador a Nueva Zelanda, en el Mundial 2026.
A los 54 minutos, Justo armó una pared con Chris Wood y anotó con un potente remate de pierna derecha.
Vea el segundo gol Elijah Just:
OTRO GOLAZO DE LA NUEVA ZELANDA DE TIM PAYNE— DSPORTS (@DSports) June 16, 2026
Chris Wood volvió a pivotear y asistir a Elijah Just. Los All Whites le ganan 2-1 a Irán#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vc55qHaRh6
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