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Gol Caracol  / Vea el tiro libre donde Vozinha le ganó el duelo a Lionel Messi, en partido Argentina vs. Cabo Verde

Vea el tiro libre donde Vozinha le ganó el duelo a Lionel Messi, en partido Argentina vs. Cabo Verde

El astro argentino ilusionó a todo el estadio al cobrar un tiro libre, pero que finalmente Vozinha ahogó el grito de gol de Lionel Messi. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Lionel Messi y Vozinha
AFP

Lionel Messi tuvo la primer oportunidad de abrir el marcador en el partido, con un tiro libre (su especialidad), pero aunque el balón iba con destino a gol, el arquero de Cabo Verde demostró toda su jerarquía y tapó el tiro prometedor.

Todo ocurrió al minuto 17' tras una dura falta a Lionel Messi casi al borde del área, el número '10' como es costumbre, tomo la batuta en el cobro y remató al palo derecho del portero, pero Vozinha muy seguro alcanzó a encajonar la esférica, que por fortuna, no iba con mucha potencia.

Vea la jugada acá:

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