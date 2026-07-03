Vea el tiro libre donde Vozinha le ganó el duelo a Lionel Messi, en partido Argentina vs. Cabo Verde

Lionel Messi tuvo la primer oportunidad de abrir el marcador en el partido, con un tiro libre (su especialidad), pero aunque el balón iba con destino a gol, el arquero de Cabo Verde demostró toda su jerarquía y tapó el tiro prometedor.

Todo ocurrió al minuto 17' tras una dura falta a Lionel Messi casi al borde del área, el número '10' como es costumbre, tomo la batuta en el cobro y remató al palo derecho del portero, pero Vozinha muy seguro alcanzó a encajonar la esférica, que por fortuna, no iba con mucha potencia.

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