Néstor Lorenzo y su contundente mensaje a la Selección Colombia, previo a enfrentar a Uzbekistán

Después de ocho años, la Selección Colombia volverá a disputar una Copa del Mundo. El combinado liderado desde el banco técnico por Néstor Lorenzo está preparado para el reto en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá, y sostuvo que hay mucha ilusión de hacer una buena presentación en el debut este miércoles frente a Uzbekistán, en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Azteca.

"En el rostro de todos nosotros hay ilusión, mucha gratitud, haber llegado al Mundial después de ocho años es importante, lo tenemos que disfrutar. Acá el psicólogo es Marcelo Roffe, yo ahí trato de ayudar. Hay un grupo espectacular, muy unido, se están entregando con todo", esas fueron las palabras de Lorenzo en charla con la prensa en la antesala del juego frente a los uzbecos.

A continuación, el estratega argentino al servicio de la 'amarilla', hizo hincapié en las palabras que han sido protagonistas en las charlas con el plantel, previo al estreno en el Mundial 2026; la paciencia y la agresividad serán claves para ganarles a los conducidos por Fabio Cannavaro.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia AFP

"Lo primero que les dije a los jugadores fue que no se distraigan con lo externo, con lo que distrae, que se metan en el partido. Y la charla que les estamos mostrando les hemos recalcado que es un partido para tener paciencia, con agresividad, con búsqueda de variantes. Eso es a lo que aspiramos para ese debut, y tener el carácter necesario para interpretar cada momento de juego", terminó por indicar el timonel de la Selección Colombia.



Recordemos que el duelo entre la 'tricolor' y los 'lobos blancos' es válido por la primera jornada del grupo K, que complementan República Democrática del Congo y Portugal.

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¿A qué hora juega HOY Colombia vs. Uzbekistán y dónde verlo EN VIVO por TV?

El balón rodará en el estadio Ciudad de México a las 9:00 de la noche, en horario de nuestro país, y se podrá ver EN VIVO en TV por la señal de Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos