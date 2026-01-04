Viejo conocido del Barcelona buscaría su regreso al club; su polivalencia sería clave

Joao Cancelo podría regresar al Barcelona. El lateral portugués, actualmente en las filas del Al Hilal de Arabia Saudita, ha manifestado su firme deseo de poner fin a su aventura en el fútbol árabe para regresar a la élite europea, situando al club 'culé' como su destino prioritario.

Según las últimas informaciones del especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, Cancelo está 'desesperado' por volver a vestir la camiseta 'azulgrana'. A pesar de tener contrato con el club saudí hasta junio de 2027, el defensor luso habría solicitado su salida tras no terminar de encajar en los planes actuales de su equipo.

Aunque clubes de la talla del Inter de Milán y la Juventus han movido ficha para hacerse con sus servicios deportivos, el jugador estaría pausando cualquier negociación a la espera de un movimiento definitivo por parte de la directiva encabezada por Joan Laporta.

🚨🇵🇹 Inter and Al Hilal remain in club to club negotiations for João Cancelo deal, as revealed days ago.



🇸🇦 Francesco Acerbi, involved in talks as Inzaghi wants him at Al Hilal.



Decision up to Cancelo. Barça aware of availability but no bid so far.



🎥🇮🇹 https://t.co/qxe0OITfCd pic.twitter.com/lJluYWUUsl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2026

Sin embargo, el regreso del lateral no es una operación sencilla. Aunque el portugués dejó un gran recuerdo en su anterior etapa por su calidad técnica, el técnico Hansi Flick mantiene ciertas reservas. El preparador alemán habría priorizado la llegada de un central puro tras la grave lesión de Andreas Christensen, quien sufrió una rotura de ligamentos que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

No obstante, la polivalencia del exManchester City juega a su favor. Su capacidad para actuar en ambos laterales permitiría a Flick desplazar a Jules Koundé al eje de la zaga si fuera necesario, cubriendo así dos necesidades con un solo movimiento. La directiva 'culé', según la prensa, estaría mirando perfiles de mediocentros que puedan actuar en el puesto de defensa central, por lo que Cancelo, a priori, no sería la primera opción para reforzar al equipo.

Joao Cancelo con el Barcelona - Foto: AFP

El principal obstáculo, como viene siendo habitual en las últimas temporadas para el club catalán, es el aspecto económico. Cancelo percibe una ficha estratosférica en Arabia, cercana a los 15 millones de euros netos, una cifra inasumible para el 'fair-play' financiero de LaLiga. Para que la operación llegue a buen puerto, el lateral debería aceptar una rebaja salarial drástica.

Por otro lado, la baja de larga duración de Christensen abre una ventana de oportunidad reglamentaria, permitiendo al Barça utilizar una parte del margen salarial del danés para inscribir a un nuevo refuerzo. Con la Supercopa de España a la vuelta de la esquina, el club deberá decidir en los próximos días si apuesta por la jerarquía del portugués o si busca un perfil más específico para el centro de la defensa. El reloj corre y el tema Cancelo promete ser uno de los grandes protagonistas de enero en el Camp Nou.