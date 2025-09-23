Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Xabi Alonso: “Vinícius ha estado comprometido y desequilibrante y su gol fue fundamental"

Xabi Alonso: “Vinícius ha estado comprometido y desequilibrante y su gol fue fundamental"

Tras varias críticas, el jugador brasileño respondió con presencia en la victoria del Real Madrid 4-1 sobre el Levante, resultado que mantiene a los ‘merengues’ en el liderato.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Vinícius y Xabio Alonso
AFP
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad