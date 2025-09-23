Xabi Alonso: “Vinícius ha estado comprometido y desequilibrante y su gol fue fundamental"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, valoró muy positivamente el partido del brasileño Vinícius Júnior, que marcó el primer gol de su equipo y asistió en el segundo en la victoria ante el Levante por 1-4 ese martes en el Ciutat de València.

“Ha estado comprometido en defensa, ha sido desequilibrante con el balón y su gol ha sido fundamental para darnos confianza, serenidad y madurez para completar un gran partido”, destacó Alonso en rueda de prensa.

El técnico madridista se mostró tajante sobre si la actuación del brasileño le aseguraría ser titular este sábado ante el Atlético de Madrid: “Solo estaba pensando en el partido de hoy y ya mañana pensaremos en lo siguiente”.

Sobre el nivel mostrado por el Real Madrid en este inicio de temporada, Alonso habló de “fase de construcción”. “Todavía queda mucho por recorrer y estamos construyendo una base sólida para ser competitivos con muchos jugadores que se sienten importantes”, explicó.

En relación con el cambio de sistema planteado en el partido de este martes, el entrenador del Real Madrid ensalzó a sus futbolistas. “Tener jugadores de calidad facilitan estos cambios y entienden la idea con pocos entrenamientos, son flexibles y pueden jugar en diferentes posiciones”, recordó.

“Hoy creíamos que el cambio era lo oportuno porque no queríamos que Militao y Carvajal hicieran tres partidos de noventa minutos seguidos”, explicó en relación con las rotaciones.



Vini dio créditos a su gol frente al Levante

Vinícius Júnior, celebrando el gol contra Levante Foto: AFP

El brasileño Vinícius Junior analizó su gol en la victoria 1-4 del Real Madrid ante el Levante, que marcó con el exterior del pie derecho, y aseguró que su excompañero, el croata Luka Modrić, al que echan “de menos”, le “enseñó” a hacer este tipo de golpeos.

“Luka Modrić me enseñó; le echamos de menos. Muy contento con el partido. Lo hemos hecho muy bien desde el principio, en la presión y en la posesión. Si jugamos así, vamos a ganar siempre”, dijo en Realmadrid TV.

“Ojalá pueda seguir marcando goles así. Este es uno de los más bonitos que he hecho. Buen gol y contento con eso”, añadió un Vinícius que, con el de este martes, suma siete goles ante el Levante en ocho enfrentamientos.

“Un campo muy difícil, pero siempre que vengo aquí marco goles. De cara al derbi que nos viene... hemos ganado todos los partidos y queremos seguir así. Estamos con muchas ganas del derbi, ahora toca descansar y disfrutar de la victoria y ojalá podamos ganar el sábado”, apuntó.

Por último, Vinícius dio las claves del buen inicio de temporada del Real Madrid, con siete victorias en siete encuentros -seis de Liga y uno de Liga de Campeones-.

“La defensa, la unión y el trabajo en equipo. Si seguimos así podemos triunfar mucho esta temporada”, concluyó.