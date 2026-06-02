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SÉPTIMO DÍA
Niño fue atropellado en ciclovía y quedó con el fémur roto: responsable huyó en patineta eléctrica
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Así pasó sus últimos años el excapo Gilberto Rodríguez Orejuela en una cárcel de EE. UU.
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Murió a los tres días de estrenar la moto eléctrica que le regaló su esposo: tragedia inesperada
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Gilberto Rodríguez Orejuela: del control del 80% de la cocaína a estudiar filosofía en su celda
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