La lista de confirmados para la posesión de De la Espriella: dos expresidentes no fueron invitados

Falta menos de una semana para la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali. Mientras adelanta los preparativos de seguridad y protocolo para el evento, el gobierno electo ha suministrado el listado de las delegaciones internacionales y los asistentes que formarán parte del cambio de mando.

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En el ámbito internacional, se ha confirmado la presencia de 12 delegaciones. Entre los asistentes se encuentran el rey de España y los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile y Honduras. A este grupo se suman el primer ministro de Curazao y los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala. Asimismo, se confirmó la asistencia del representante de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, quien llegará a la capital del Valle del Cauca en los próximos días.

En cuanto a los expresidentes de la República, la organización del evento confirmó la participación de Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe no ha definido su asistencia hasta el momento. Dos mandatarios no fueron incluidos en la lista de invitados: Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Ante esta situación, Samper publicó un mensaje a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó: "Así me economizo un vestido nuevo –o un uniforme militar–, un pasaje a Cali y una noche de hotel. Prefiero ir a bailar salsa en el Petronio y con la gente".



¿Cómo van los preparativos de la posesión presidencial?

El presidente electo mantuvo una reunión en Barranquilla con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, con el fin de revisar los preparativos y compromisos para la ciudad. Durante el encuentro, se discutió el impacto económico del evento para la región. Sobre la situación hotelera y la visibilidad de la ciudad, el alcalde Eder declaró: "Ya tenemos casi ocupación plena de los hoteles varios ya están al 100% yo espero por lo menos 40 o 50.000 millones pero además vienen los medios del mundo a Cali. Vuelve a estar en ojos del mundo por una razón positiva que podamos trabajar por la seguridad por el transporte público por la Universidad de Oriente que tanto tenemos eso va".



El cronograma oficial establece que las reuniones bilaterales con las delegaciones internacionales comenzarán este jueves en Cali. En materia de logística y seguridad, la cúpula militar y la Policía Nacional se encuentran en la ciudad para supervisar los dispositivos dispuestos para el 7 de agosto. Se han instalado puestos de control en las vías de acceso a la capital, específicamente en la vía al mar y en la carretera que conecta con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira.



Para el desplazamiento de las comitivas, se dispondrá de 800 agentes de tránsito encargados de acompañar las caravanas presidenciales. Las autoridades locales estudian la posibilidad de decretar una jornada de día sin carro y sin moto, medida que se definiría en el transcurso de la semana según los resultados de los consejos de seguridad. Actualmente, la ciudad se encuentra en estado de alistamiento para el acto oficial de cambio de mando.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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