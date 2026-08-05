Precio del dólar en Colombia hoy, 5 de agosto de 2026: así abrió la TRM este miércoles

El precio del dólar en Colombia abrió este miércoles, 5 de agosto de 2026, con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.204,51, según el valor oficial vigente para la jornada. La cifra representa una reducción de $25,93 frente a la TRM del martes 4 de agosto, cuando la tasa se ubicó en $3.230,44. La variación diaria equivale a un descenso de 0,80%. La apertura de este miércoles muestra un ajuste después del repunte registrado en la jornada anterior. El martes, el dólar había subido $86,30 respecto a la tasa de $3.144,14 que estuvo vigente entre el 1 y el 3 de agosto. Sin embargo, el movimiento de este 5 de agosto llevó nuevamente a la divisa a niveles cercanos a los observados al inicio del mes.

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En términos prácticos, una operación de US$1.000 calculada con la TRM vigente equivale a $3.204.510, mientras que con la tasa del martes habría representado $3.230.440. La diferencia entre ambas jornadas es de $25.930. Pese a la caída diaria, el dólar continúa por encima de los niveles que marcaron el cierre de julio y el comienzo de agosto. La TRM vigente sigue ubicándose más de 70 pesos por encima del valor con el que terminó el mes anterior.

El pasado 31 de julio la TRM cerró en $3.132,42, el valor más bajo observado en varios años para la divisa en Colombia. Frente a ese registro, la tasa vigente de este 5 de agosto presenta un aumento de $72,09, equivalente a cerca de 2,3%. La comparación permite observar que agosto comenzó con una recuperación del dólar después de una tendencia descendente que predominó durante buena parte de julio. El último día de ese mes la moneda estadounidense acumulaba una caída mensual de $308,41 frente al valor registrado al inicio de julio. Mientras el cierre de julio quedó en $3.132,42, los primeros días de agosto han mostrado una trayectoria distinta. La tasa arrancó el mes en $3.144,14, luego subió hasta $3.230,44 el 4 de agosto y posteriormente retrocedió a $3.204,51 este miércoles.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

A continuación se presentan las tarifas promedio de referencia en las principales capitales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.300 $3.380 Medellín $3.370 $3.520 Cali $3.200 $3.350 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.280 $3.320 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó lo siguiente: "Es una semana donde el mercado laboral de EE.UU. tomará el protagonismo. El cese al fuego momentáneo en Medio Oriente abre un frágil espacio de optimismo, con el petróleo cediendo en la apertura del lunes, lo que refuerza el escenario constructivo para las monedas emergentes. El NFP del viernes será el dato que defina si ese optimismo se consolida o se revierte". "La evolución del conflicto geopolítico actúa como variable amplificadora: una desescalada sostenida podría profundizar los movimientos favorables para las monedas emergentes más allá de los niveles proyectados, mientras que una nueva escalada podría acelerar la presión sobre el tipo de cambio independientemente de lo que digan los datos macro", agregó.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL