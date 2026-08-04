Presunto feminicida de la patinadora Laura Valentina Lozano fue capturado en Bogotá

José David López, expareja de la joven patinadora Laura Valentina Lozano, fue capturado en las últimas horas por las autoridades competentes después de que el Juzgado 32 de Control de Garantías ordenara su detención como principal sospechoso del feminicidio. La orden se hizo efectiva en la Clínica La Colina de Bogotá, según conoció Noticias Caracol.

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La captura se da a raíz de la decisión judicial que revocó una determinación previa, que lo había dejado en libertad hace seis meses. Los hechos se remontan a la madrugada del 21 de febrero de este año, cuando Laura Valentina, de 21 años, falleció luego de ir al apartamento de José David para recoger sus pertenencias, después de que terminara la relación. En ese momento, la joven fue atacada y falleció por asfixia mecánica.

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