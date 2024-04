Parece difícil de creer que alguien pueda ganarse una motocicleta simplemente con estar al día en sus obligaciones financieras. No es broma, este fue el caso de una joven en Bogotá.



"Todavía lo estoy procesando": joven que ganó motocicleta

La joven le contó a Noticias Caracol que suele usar Sistecrédito, una microempresa que ofrece créditos pequeños al momento de realizar compras en almacenes y otros comercios. "Es una buena opción cuando no cargas efectivo. Simplemente mandaba mis compras a una o dos cuotas máximo y siempre suelo pagar antes de la fecha de corte", comentó.

La mujer contó que, a principios de marzo de 2024, la entidad realizó un sorteo entre los clientes con mejor comportamiento de pago. Los premios incluían bonos de mercado, de dinero, de viajes y tres motocicletas.

Sin saberlo, la joven se convirtió en la ganadora de una de las motos. Parece chiste, ¿verdad? Para ella también lo fue, tanto así que durante todo ese mes la empresa trató de comunicarse con ella.

No obstante, por temor de que se tratara de una estafa, la protagonista de esta historia se negó a atender las llamadas.



En un último intento por contactarla, la empresa le envió a la joven un correo electrónico explicándole la situación. Era tan difícil de creer que ella misma terminó llamando a la empresa y a Coljuegos. Para su sorpresa, era una realidad.

"Efectivamente, me dijeron que era verdad. Me aseguraron que si yo no hubiera contestado las últimas llamadas que me hicieron le habrían cedido mi premio a otra persona. Gracias a Dios les contesté", agregó la muchacha.

Después de firmar los documentos necesarios, a la joven le entregaron esta semana su motocicleta. "Me regalaron hasta el casco, no tuve que pagar nada. Todavía lo estoy procesando. Ahora solo me queda realizar el curso de conducción", puntualizó.