Alejandro Sanz es blanco de fuertes acusaciones de una fan: "Se convirtió en una pesadilla"

Alejandro Sanz vuelve a ser noticia internacional, pero esta vez no es por un lanzamiento musical o por sus colaboraciones con Shakira, sino por las fuertes acusaciones en su contra que hizo una mujer de 22 años identificada como Ivet Playà. A través de su cuenta de TikTok, la joven que asegura haber sido una gran fanática del cantante español desde niña, reveló que sostuvo una relación laboral e íntima con el famoso hace un tiempo.

Playà contó en su video cómo, a través de los años, su relación con Alejandro Sanz de fanática y artista se convirtió en algo más cercano. Ella creía que estaba viviendo un sueño, pero aseguró que al final todo fue una "pesadilla". Explicó que decidió hacer pública su historia para revelar una verdad escondida sobre el cantante español.

¿Qué dice en sus acusaciones?

La mujer resaltó que "necesito contar mi historia con Alejandro Sanz por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy". Dijo que todo inició en el año 2015, cuando era una niña fanática del artista español y este la empezó a seguir en redes sociales. "Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandaba mensajes privados, comentaba mis fotos e incluso publicaba cosas mías en sus redes".

Ivet mostró en imágenes algunos 'me gusta' y comentarios que Sanz le dejó en sus publicaciones de Instagram entre 2016 y 2018. En medio de esas conversaciones e intercambio de interacciones virtuales, la fan y el artista finalmente pactaron un encuentro presencial. "Yo tenía 18 años, él tenía 49 en ese momento". A sus 19 años, la mujer detalló que empezó a trabajar en tiendas para seguir una gira de Sanz por toda España, asistiendo a 10 conciertos.

"Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio. Yo era una niña", aseguró. A lo largo de los años dice que su relación con el cantante creció, tanto que cuando ella tenía 22, el cantante le ofreció un trabajo en su equipo. "Dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid, todo porque Alejandro Sanz me había contratado".

La mujer detalló que en medio de su trabajo con el cantante, le espiaban las conversaciones que tenía con él a través de su celular, aunque no detalla quién. Pero finalmente confesó que su vínculo con el artista pasó de ser laboral a "íntimo y sexual". Aunque en principio para ella esa relación con el cantante que había admirado desde niña era un "sueño", terminó convirtiéndose en una "pesadilla".

"No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, utilizada, humillada, me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido ver lo que yo le mandaba en mi absoluta e íntegra intimidad". Agregó en su testimonio que llegó a sentir miedo del artista y que le parece que sus acciones traspasaron los límites de lo "moral y humano".

Las reacciones a sus palabras

A diferencia de otras acusaciones públicas de este tipo que se han hecho contra personajes públicos a nivel internacional, el video de Ivet Playà ha generado un debate y confusión en las redes sociales. Aunque los hechos que describe Ivet dan cuenta de una relación amorosa entre una joven de 22 años y un hombre mayor de 50, diferencia de edad muchas veces cuestionada, muchos internautas indican no entender cuál fue el daño tan grave que Sanz le hizo.

Especialmente se suma a las dudas un video que publicó la joven días antes, recordando cuando estaba en primera final en un concierto de Sanz en 2022 y este la saluda. "Trato de entenderte, pero no puedo"; "No entiendo de que lo acusa"; "no entiendo muy bien... seguiste a un famoso por toda España, acabaste intimando con él y el acabo ignorándote"; "Había mucha diferencia de edad, sí, pero eso no es obligatoriamente algo malo, la chica no mencionada ningún delito"; "49 y 18, no tienes que decir nada más. Eres muy valiente"; "Un señor de 50 años aprovechándose de una fan de 18, no hay nada que explicar".

