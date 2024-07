De banquera a reptil: la modificación de Lady Dragón, artista transgénero y transespecie

Lady Dragón es única es su especie. Además de la transición de género, esta mujer decidió volverse transespecie, para cambiar de piel, dejar su pasado atrás y renacer en el cuerpo de un reptil. Los Informantes la conoció en el 2021.

Conozca a Lady Dragón, la mujer transgénero más modificada del mundo

“Hay muchos niños que me ven y al verme dicen ‘mira mamá, mira papá, un dragón y se ponen muy alegres’. Los niños no me ven con ojos de juzgar, mi presencia no es para asustar a alguien”, aseguró la artista transespecie.

No es un disfraz, así es Lady Dragón desde que decidió mudar de piel, sacarse los dientes, llenarse de tatuajes, inyectarse los ojos de verde, ponerse cuernos y colmillos, cortarse la nariz, las orejas y la lengua para dejar de ser humana.

“Yo cuando me pongo mis alas cambio, siento que soy la reina de los dragones, me siento poderosa, me siento más que humano”, afirmó esta mujer transgénero, hija de migrantes mexicanos.

Así como mudó de piel, cambió de nombres una y otra vez antes de su transición de género, ahora se llama Tiamat Legion Medusa y es la mujer trans con más modificaciones en el cuerpo de la que se tenga noticia.

"Hay gente que me dice que estoy loca, le digo ‘si tu supieras’, les doy una mirada y se retiran”, aseguró Lady Dragon sobre las reacciones que provoca su particular apariencia.

De feroz y aterradora solo tiene su pasado, una historia de maltrato y abandono familiar que empezó cuando su papá se fue y quedó en manos de su padrastro y su mamá, luego quedaría al cuidado de sus abuelos.

“Ese señor, mi padrastro, me abusó mucho cuando yo era muy chiquita, (tenía) apenas cinco o seis años. Mis abuelitos me tomaron a mí, a mi hermana y a mi hermano. El abuso que empezó con mi padrastro continuó con mi abuelito”, recordó Tiamat Legion Medusa, notablemente conmovida en Los Informantes.

También cuenta que desde pequeña le gustaban los hombres y se sentía una mujer, pero estaba atrapada en el cuerpo equivocado. “Para mí fue una libertad aceptar que yo era una mujer y liberarme de esa depresión”, señaló.

Debido a la presión social, fue a la universidad, se casó, tuvo un hijo y una carrera exitosa como vicepresidente de un importante banco. Asegura que fue violada cuando tenía 18 años y, por ello, se identifica con el personaje de Medusa.

“Cuando empecé mi transformación lo hice con mi hijo en mi mente, en mis pensamientos, con esperanza que un día él pueda verme con un dragón”, afirmó sobre la elección de este animal mitológico como referente.

No ve a su hijo hace varios años y se siente culpable por el fracaso de su matrimonio. Su verdadero error fue pretender ser la persona que no era y no transformarse a tiempo en la mujer que realmente quería ser.

Lady Dragon asegura que cambiar de piel como una culebra la salvó, pero eso le costó unos 75 mil dólares y bastante dolor: inyectándose tinta verde, tatuándose escamas en todo el cuerpo, poniéndose implantes de silicona primero en sus pechos y luego como cuernos debajo de la piel, bifurcándose la lengua, cortándose la nariz y las orejas y sacándose la mayoría de sus dientes.

En la movida underground de los tatuajes y las modificaciones corporales ella es un referente, pues, además de ser transgénero, fue un paso más allá y se convirtió en transespecie.

