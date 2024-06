Caim Mortis, más conocido como el ‘diablo colombiano’, es una de las personas con más modificaciones corporales en la historia de la humanidad. El colombiano se ha realizado todo tipo de intervenciones como implantes, tatuajes, piercings, modificaciones en los ojos, la nariz, la boca o los brazos. Cada rincón de su cuerpo tiene algún detalle sorprendente que no lo deja pasar desapercibido.

>>> El diablo colombiano: el hombre que desafía los límites de las modificaciones extremas

Este hombre nacido y criado en un barrio popular de Bogotá, le contó a Los Informantes cómo ha sido su proceso de transformación y respondió a los prejuicios que hay sobre su aspecto: “Yo sé que mi apariencia no les gusta a muchas personas, qué puedo hacer, o sea, soy guapo y ya”, agregó el tatuador.

Al ‘diablo colombiano’ no le importa lo que le digan y seguro seguirá realizándose muchas más modificaciones corporales. “A veces dejas de hacer cosas en tu vida para que el vecino, tu mamá, tus personas cercanas no se sientan mal, pero realmente puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras”, relató Mortis, quien para finales de 2023 tenía cerca del 80% de su cuerpo tatuado y acumulaba aproximadamente 52 piercings y 45 implantes corporales.

Caim no sólo es el colombiano con más modificaciones corporales, sino que está en el top 10 de las personas más modificadas de todos los tiempos en el mundo. “Cuando yo empecé a intervenir mi cuerpo con la primera generación de cuernos entonces pues la gente aquí nunca había visto eso, la modificación corporal, entonces pues obvio ‘oh el diablo’ y pues no me incomoda”, señaló el ‘diablo colombiano’ sobre el apodo por el cual es conocido.

El tatuador tiene también la lengua dividida, las fosas nasales agrandadas, las orejas recortadas y la esclerótica, es decir, la capa blanca de los ojos, pintada de negro, modificaciones inspiradas en cocodrilos, víboras y más animales.

A escondidas de sus papás y cuando solo tenía 13 años se hizo su primer tatuaje. Desde entonces, la tinta y las modificaciones se convirtieron en una especie de adicción.

Los Informantes conoció algunas imágenes de cómo lucía Caim Mortis antes de sus tatuajes y modificaciones corporales:

Caim Mortis, el ‘diablo colombiano’, antes de su transformación Foto: Los Informantes

Así avanzaba el proceso de transformación de Caim Mortis hace unos años Foto: Los Informantes

