El verdadero milagro de la ciencia: hombre recupera la vista tras décadas de ceguera

Uno de los sentidos más importantes del ser humano es la vista. Sin embargo, muchas personas carecen de esta función esencial, lo que les hace enfrentar desafíos significativos en su vida cotidiana. Alex David Quintero, de 38 años, nació con discapacidad visual y auditiva, pero gracias a la ciencia, recuperó la visión de su ojo izquierdo. Los Informantes conoció su historia de resiliencia.

Cuando era muy pequeño, su mamá no solo le descubrió una mancha blanca en las pupilas, sino que también notó que no la seguía con la mirada. Los médicos lo diagnosticaron con el síndrome de Gregg, provocado por una rubéola que había sufrido su madre durante el embarazo.

“Tuvo cuatro operaciones. La primera fue a los tres meses de nacido, cuando le operaron un ojo, A los cuatro meses, le operaron el otro. A los cinco meses, se dieron cuenta de que habían quedado resto de cápsula, así que tuvieron que raspar de nuevo. A los seis meses, le operaron el otro ojo porque se le había tapado el lagrimal”, reveló Rose Mary, madre de Alex David.

Luego de varias operaciones, recuperó la visión parcialmente. Las gafas le ayudaban a caminar sin tropezarse y a comer sin ayuda, hasta que, a los 8 años, un glaucoma hizo que su visión se debilitara de nuevo.

Estudió en un colegio para niños con discapacidad, donde aprendió la lengua de señas. Su ojo izquierdo era la única ventana al mundo que tenía, pero con el tiempo, su visibilidad también se fue afectando.

“Su hijo va a quedar ciego, dele calidad de vida...Yo decía ‘cueste lo que me cueste, mi hijo va a ver”, mencionó Rose Mary. Ella es una mamá ejemplar, una guerrera que no sabe lo que es rendirse. No solo se enfrentó a los tratamientos de un cáncer de seno que le detectaron, sino que también se negó a escuchar a los médicos cuando le dijeron que no había ninguna solución para la discapacidad visual de su hijo.

La familia de Alex David reunió el dinero para realizarle la innovadora operación llamada queratoprótesis que le devolvería su visión. El efecto fue inmediato, tanto que el describe su cirugía como una nueva maravilla de la humanidad.

Diez años sin ver la luz

Enith Blanco, de 78 años, es un claro ejemplo de resiliencia y admiración, pues hace 10 años fue perdiendo la vista.

Nació en Cartagena, fue profesora y abogada especializada en docencia universitaria. Además, se desempeñó como juez de la República en el municipio de María La Baja. Tenía una carrera profesional exitosa que comenzó a opacarse debido a un glaucoma que le fue diagnosticado. “Yo veía luz. No podía ver televisión, tampoco leer, ni caminar sola”, aseguró.

Un verdadero milagro ocurrió cuando se le presentó la oportunidad de recibir unas córneas artificiales traídas de Estados Unidos que le permitirían ver de nuevo. A pesar de que eran muy costosas, Enith se apoyó en un seguro médico que cubrió parte de los gastos y utilizó sus ahorros para la cirugía de córnea.

“Me quitan las vendas y enseguida a ver todo. Siempre me dicen ‘¿Me vez?’ Y digo ‘claro que lo veo’”, afirmó Enith Blanco.

Han pasado casi dos años desde que Alex David y Enith recuperaron la vista. Deben asistir a controles médicos y usar antibióticos, pero ambos han recuperado su independencia. Son un claro ejemplo de que los milagros basados en la ciencia sí existen.

“¿Sabe que es levantarse y ver el sol? Estamos vivos. Háganse la vida agradable porque estar ciego es duro, es difícil”, concluyó Enith.

