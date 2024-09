Perros guía, héroes de cuatro patas que transforman vidas: "Es mi ángel de la guarda"

Los perros son compañeros invaluables en la vida de las personas y muy especialmente para aquellas con discapacidad visual. Estos animales de cuatro patas no solo proporcionan independencia y movilidad, sino también confianza y seguridad. Los Informantes conoció el testimonio de Luisa Moreno, quien ha descubierto un amor incondicional en su perro guía.

“Es un vínculo que uno cree que inmediatamente conoce al perro, porque el perro no hace parte ni de mi familia ni es una mascota. El perro hace parte de mi cuerpo, porque es una extensión de mi cuerpo, mis ojos. Yo por medio de mi perro guía puedo ver”, afirmó Luisa.

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero para Luisa Moreno, Azahi es mucho más. Cada día, este fiel compañero tiene la responsabilidad de guiarla, de ser sus ojos para esquivar obstáculos y, en esencia, protegerla.

“Ella no solo es mi perra guía, ella a mí me protege de absolutamente todo...Es mi ángel de la guarda”, reveló.

Luisa Moreno nació en Bogotá y perdió la vista a los 12 años debido a una enfermedad. Desde entonces, decidió cambiar su vida y descubrió la existencia de una fundación que entrena perros guía para apoyar a personas con ceguera.

Su esposo, Andrés Mauricio Vásquez, también es invidente como ella, y cada uno tiene su propio perro guía. Estos animales están especializados en cuidar a personas con discapacidad visual, por lo que no se les puede acariciar ni jugar con ellos, como se haría con otros perros.

“Hoy en día, yo no soy insegura porque mi primera perrita guía me quitó ese miedo que yo tenía, me lo convirtió en valentía, sin ella saberlo”, mencionó.

Fundación de perros guía

En Colombia existe una fundación que entrena a perros guía para personas con discapacidad visual. Juan Carlos Guerrero, entrenador encargado de adiestrar a los futuros perros guía, desde niño se dedicó a trabajar con perros: “Un perro guía puede ver, pero no tiene raciocinio y tiene que solucionar”.

El perro está entrenado para ayudar a sus dueños a navegar por su entorno, evitando obstáculos y peligros. Aunque su entrenamiento es lento, se asegura que queden en óptimas condiciones para que, cuando sean entregados, las personas con discapacidad visual puedan confiar plenamente en su nuevo amigo.

“Generalmente entregamos un promedio de 15 perros al año, que es una cuota que para Colombia es importante...Es importante leer cada comportamiento, cada temperamento para saber por dónde vas a perfilar el trabajo. La idea es que los perros disfruten su trabajo”, concluyó Juan Carlos.

La relación entre una persona y su perro guía se vuelve profundamente emocional, ya que este le brinda compañía y un apoyo incondicional en su vida. Finalmente, Luisa venció todos sus miedos gracias a su ángel de la guarda de cuatro patas.

