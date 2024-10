La calculadora humana: él es Jaime García, el colombiano genio de la matemática

Jaime García Serrano, más conocido como ‘La calculadora humana’, nació en Málaga, Santander, hace 68 años. Ha demostrado su destreza al superar, en velocidad y precisión, a calculadoras y computadoras de todo el mundo.Los Informantes descubrió su secreto, que le ha permitido ganar 13 récords Guinness.

“Si voy conduciendo, veo una placa de un carro y me empiezo a calcular y automáticamente saco hasta 6 u 8 operaciones al mismo número que lleva la placa del carro”, mencionó el matemático.

Este colombiano realiza cálculos matemáticos todo el día con números que encuentra al azar en su vida cotidiana. Su cerebro no para de hacer miles y miles de operaciones y, cuanto más difíciles son, más lo desafían.

En su niñez no hubo nada extraordinario. De hecho, según él, le iba mal en el colegio; no era el mejor estudiante y tampoco tenía métodos excéntricos de estudio. Su verdadera pasión era el fútbol. “A mí me iba mal. Yo fui un estudiante común y corriente y perdía matemática, porque me dedicaba más que todo era al fútbol”, afirmó.

Tras una fuerte lesión, mientras se recuperaba empezó a sacar todas sus fórmulas matemáticas en el techo de su habitación. “Dormíamos como cinco hermanos acá. Y en esta habitación fue donde saqué las fórmulas que fueron las raíces, la de los logaritmos, lo de las razones trigonométricas fue acá donde me inspiré”, agregó.

Desde entonces, ha recorrido el mundo demostrando su talento y convirtiéndose en una figura destacada en el ámbito de las matemáticas. Además de memorizar números de hasta 200 dígitos en milésimas de segundo, también puede determinar fácilmente el día de la semana de cualquier fecha de nacimiento.

Actualmente, vive en España con su esposa y sus dos hijos, ya que después de ganar su primer Guinness empezó a recibir muchas propuestas de conferencias, invitaciones a universidades y entrevistas, lo que lo hizo optar por quedarse en un país que lo ha apoyado. “En Colombia es complicado. Yo no sé, pero no he recibido apoyo, lo he recibido más en el exterior. Aquí es muy difícil”, aseguró.

¿Cuáles son sus métodos para niños?

Jaime García tiene una academia donde enseña a niños, desde lo más elemental hasta lo más complejo de las operaciones matemáticas. Su objetivo es hacerles entender a los estudiantes que hay una manera más fácil de aprender esta materia.

Su método consiste en relacionar los números con colores, letras e, incluso, con objetos y animales. “Cuando estaba en la primaria yo escribía los números con cosas, como un fósforo, porque se parece al uno. Cuando estaba aprendiendo a escribir, la profesora decía que el dos era como un patico”, explicó García, quien a partir de esas relaciones comenzó a encontrar maneras rápidas de hacer los cálculos, o como él los llama, métodos abreviados.

Además de enseñar a los niños, también sueña con recibir una llamada del Ministerio de Educación de Colombia para poder enseñar a los profesores sus claves y métodos de aprendizaje, de manera que los niños dejen de “sufrir” con las matemáticas.

El mes pasado intentó romper ocho récords mundiales en Málaga, los cuales ahora están en revisión. Todo comenzó en esa habitación de su municipio, que empezó a quedarse pequeña ante tanto ingenio. Hoy, su historia inspira a muchos, demostrando que, con pasión y dedicación, no hay límites para lo que se puede lograr.