Murió Diogo Jota, jugador de Liverpool y compañero de Luis Díaz, en accidente de tránsito en España

Medios españoles informaron la muerte del futbolista Diogo Jota, jugador del Liverpool inglés, en un accidente de tránsito en la provincia de Zamora. De acuerdo con los datos preliminares, el siniestro ocurrió en el kilómetro 65 de la A-52, sentido Benavente, a la altura de la comarca de Sanabria.

También se conoció que Diogo, de 28 años, falleció cuando el vehículo en el cual se transportaba con su hermano André, de 26 años y también futbolista profesional, sufrió una salida de vía que desencadenó un incendio.

Diogo, quien se acababa de consagrar como campeón en la Premier League con el Liverpool y alzado la Uefa Nation League, con Portugal, estaba en España tomando sus vacaciones tras la ardua temporada. De hecho, el 22 de junio se había casado con Rute Cardoso, con quien tiene tres hijos.

En su página web, el Liverpool confirmó el deceso del portugués. "El club ha sido informado de que el jugador de 28 años ha fallecido tras un accidente de tráfico en España junto con su hermano, André. El Liverpool FC no hará más comentarios en este momento y solicita que se respete la privacidad de la familia, amigos, compañeros de equipo y personal del club de Diogo y Andre en su intento de aceptar una derrota inimaginable".



¿Qué se sabe del accidente en el que murieron Diogo Jota y André?

De acuerdo con lo revelado por el diario As, de España, los hermanos futbolistas viajaban en un lujoso Lamborghini pasada la medianoche en España por una carretera de Zamora que se conoce como la A-52. Las pesquisas sobre el siniestro dan cuenta de que al vehículo se le habría reventado una llanta cuando trataba de adelantar a otro carro. {

Las primeras versiones señalan que, a causa de este problema en la rueda, el vehículo habría sufrido una salida de la vía. En ese momento, el auto comenzó a envolverse en llamas y el incendio resultó fatal para ambos futbolistas portugueses. De hecho, en las imágenes de medios españoles se ve que parte del carro quedó reducido en cenizas.

Tras las confirmaciones de sus muertes, la Federación Portuguesa de Fútbol expresó su dolor por la partida de los dos jugares. "Todo el fútbol portugués está completamente devastado por la muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva, esta mañana, en España. Mucho más que un jugador fantástico, con casi 50 partidos con la Selección, Diogo Jota fue una persona extraordinaria, respetado por todos sus compañeros y rivales, alguien con una alegría contagiosa y un referente en la propia comunidad", manifestaron.

Con el número 20 en su espalda, Diogo Jota era un jugador clave para el Liverpool. Llegó al equipo en la era de Jurgen Klopp y fue clave en el título con Arné Slot en la última temporada. Aunque su rendimiento se veía opacado por lesiones, siempre que estaba en óptimas condiciones era ficha importante como centro delantero o por la banda izquierda, anotando goles importantes.

La Guardia Civil española informó que luego de que ocurriera el accidente, los Bomberos de Diputación de Zamora se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro, donde también llegaron ambulancias;; sin embargo, el choque había sido tan grave que no se pudo hacer nada para salvarles la vida. Tras la inspección del lugar, el Instituto Forense de Zamora los trasladó a sus instalaciones para realizar las autopsias respectivas.

Diogo Jota debutó con el Pacos de Ferreira, pasó por Porto y luego saltó al fútbol inglés, donde primero militó en el Wolverhampton. En ese club brilló y el Liverpool se fijo en él, mostrando todo su potencial como delantero y convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos de la plantilla. También hizo parte del Atlético de Madrid, club donde no llegó a debutar. No obstante, desde el equipo español le dedicaron unas palabras: "El Atlético de Madrid está conmocionado por la trágica noticia del fallecimiento de Diogo Jota, ex jugador del club, y su hermano André. Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y seres queridos. Descansen en paz".

