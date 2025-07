Laura Sarabia renuncia como canciller por diferencias con el Gobierno: "Una reflexión profunda"

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia renunció a su cargo como canciller de Colombia. "Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar", se lee en la misiva de Sarabia, quien durante estos años ocupó varios cargos en el Gobierno: fue jefa de gabinete, directora del DAPRE y directora del DPS.

Sin hacer mención explícita de las razones de su renuncia, Sarabia señaló que "en los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar". Y le aclaró al presidente Petro que "no se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar". Al final de la carta, la otrora mano derecha del mandatario escribió: "Le deseo un cierre de gobierno exitoso. Siempre encontrará en mí una interlocutora abierta al diálogo, al debate respetuoso y a la búsqueda de salidas para los grandes desafíos de nuestra sociedad".

La renuncia de la canciller se conoce horas después de que Alfredo Saade, nuevo jefe de gabinete, anunció que estará a cargo del proceso de expedición de pasaportes, el cual debe quedar resuelto antes del próximo 31 de agosto, pues el contrato con la firma Thomas Greg & Sons estará vigente hasta esa fecha. Eso revivió la incertidumbre sobre qué pasará con estos documentos a partir del próximo 1º. de septiembre. A partir de ese día la Imprenta Nacional debería estar en la capacidad de expedir los documentos, pero versiones señalan que esto no sería posible. La alternativa por la que se inclinaba Sarabia consistía en la de prorrogar de nuevo el contrato, pero manteniendo toda la información de los colombianos en manos del Estado. Petro, sin embargo, aseguró en un consejo de ministros que no va a permitir que, con base en urgencias manifiestas, se mantenga ese contrato indefinidamente, desautorizando a Sarabia.

