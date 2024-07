¿Conoce los comportamientos de su gato a la hora de marcar territorio? Le contamos

Los gatos son naturalmente territoriales. Utilizan una combinación de señales visuales, olfativas y auditivas para establecer y defender su espacio. Estas conductas no solo les ayudan a sentirse seguros, sino que también comunican su presencia a otros animales.

Rascado

El rascado es una de las formas más comunes de marcar territorio en los gatos. Al realizar esta acción en superficies como muebles, árboles o postes, dejan señales visuales y depósitos de olor de las glándulas en sus patas. Este comportamiento no solo mantiene sus garras en buen estado, sino que también indica a otros de su especie que el territorio está ocupado.

Rociado de orina

El rociado es otro método que los gatos utilizan para marcar su territorio. Este comportamiento es más usual en los que no están esterilizados y se realiza levantando la cola y liberando una pequeña cantidad de líquido en superficies verticales. El olor actúa como una señal olfativa potente para otros animales, indicando la presencia y el dominio del que marca.

Frotamiento facial

Los gatos tienen glándulas odoríferas en varias partes de su cuerpo, incluyendo la frente, las mejillas y la base de la cola. Al frotar estas áreas contra objetos, liberan feromonas, sustancias químicas que sirven como señales olfativas para otros animales. Este comportamiento no solo marca el territorio, sino que también ayuda a su mascota a sentirse más segura y relajada en su entorno.

Importancia del marcaje territorial

El marcaje territorial es crucial para la salud mental de los gatos. Al establecer y defender su espacio, se sienten más seguros y en control, lo que reduce el estrés y la ansiedad. Un entorno claramente delimitado les proporciona un sentido de pertenencia y seguridad.

Comunicación con otros gatos

El marcaje territorial también funciona como un medio de comunicación entre los gatos. Las señales olfativas y visuales que dejan pueden informar sobre la presencia, el estado reproductivo y el dominio del animal que marca. Esto ayuda a evitar conflictos y a mantener la paz entre los que comparten un territorio.

¿Cómo manejar el marcaje territorial en casa?



Esterilización: los gatos esterilizados son menos propensos a marcar su territorio de manera excesiva. Proporcionar un entorno enriquecido: un ambiente estimulante y seguro permite a los gatos expresar sus comportamientos naturales de manera saludable.

