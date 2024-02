Ahora no

Así fue la recuperación del cuerpo de Sebastián Piñera tras accidente de helicóptero en Chile "No se sabe bien si Sebastián Piñera tuvo un infarto o no, pero no habría sido capaz de sacarse el cinturón y se habría hundido con el helicóptero", comentó el exministro de Educación de su gobierno y vecino del lago en el que cayó la aeronave.