Lo que parecía estrés terminó en un diagnóstico inesperado y una cirugía de 10 horas

Lo que comenzó como una leve sensación de hormigueo en su mejilla izquierda terminó convirtiéndose en un diagnóstico devastador para Nicola Shaw, una maestra de 38 años de Manchester. Al principio, culpó al estrés por los síntomas, pero pronto el dolor se intensificó, extendiéndose a la nariz, ojo y cabeza, hasta el punto de desplomarse por la molestia.

Gracias a la recomendación de un amigo, la mujer acudió al médico y una resonancia magnética, lo que le pareció una “reacción exagerada”, reveló que tenía un tumor poco común en una ubicación peligrosa. En abril de 2023, se sometió a una cirugía de 10 horas en Chicago, Estados Unidos, donde lograron extirpar el 95% del tumor. Sin embargo, en seis meses, este volvió a crecer 17 milímetros.

Un duro diagnóstico

Comúnmente, diversos síntomas se asocian al estrés. Lo mismo le ocurrió a Nicola Shaw. Sin embargo, la noticia que recibió tras experimentar una repentina sensación de hormigueo en la mejilla y dolores intensos le cambió la vida. En un principio, pensó que los exámenes eran una exageración por parte de los médicos, pero terminó siendo diagnosticada con un meningioma.

Según la Clínica Mayo, es el tipo de tumor cerebral más común y suele crecer lentamente. En muchos casos no causa síntomas ni requiere tratamiento inmediato, pero en algunas situaciones puede generar complicaciones graves. Además, "son más frecuentes en las mujeres. Suelen aparecer a edades avanzadas, pero pueden ocurrir a cualquier edad".

En declaraciones para el New York Post, la maestra explicó que, en un primer momento, entró en un estado de negación e insistió en que debía tratarse de un error o de otra persona. Pero tras recibir la explicación del médico tuvo que acudir lo antes posible a un neurocirujano. “Afortunadamente, el padre de un estudiante de mi clase era neurocirujano en el hospital al que me habían remitido y ayudó a agilizar mi solicitud”, expresó.

El experto le explicó que su tumor tenía una dificultad de nueve sobre diez en cuanto a su extirpación y que solo el 2% de los casos se encuentran en esa peligrosa región del cerebro. A pesar de los esfuerzos durante la operación, meses después el tumor volvió a crecer.

Ante la reaparición del meningioma, los médicos recomendaron radioterapia con Gamma Knife. Aunque el procedimiento fue extremadamente doloroso, Nicola logró estabilizar su condición. Ahora, tras tanto sufrimiento y síntomas secundarios, se somete a controles periódicos.

Motivada por su experiencia, decidió emprender un desafío solidario: una caminata de 50 kilómetros a través del desierto del Sahara el 27 de marzo de 2025, con el fin de recaudar fondos para la investigación de tumores cerebrales. Hasta la fecha, ha conseguido más de 7.000 dólares en donaciones.

"Me enoja saber que la investigación sobre esta enfermedad está tan poco financiada, especialmente porque he sobrevivido a un tumor cerebral. Siento que, a menos que tú o alguien que conozcas haya pasado por esto, nadie es consciente de lo peligrosos que son estos tumores. Así que estoy decidida a crear conciencia también", expresó en una entrevista para el New York Post.

Ante casos como estos, los expertos recomiendan asistir periódicamente a los chequeos médicos y, ante cualquier síntoma sospechoso, por mínimo que parezca, acudir al médico para descartar a tiempo cualquier enfermedad. Asimismo, es fundamental manejar el estrés, ya que puede desencadenar diversas manifestaciones en el cuerpo.

