Cruel relato de víctima de abuso en Bogotá cuando iba a su trabajo: "Me tiró al piso"

Una mujer denunció que fue víctima de abuso sexual en el barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá, esto mientras se dirigía hacia el centro comercial en el que trabaja.



Según relató la víctima, los hechos sucedieron el pasado domingo, 7 de abril, a las 5:00 a.m. Enfatizó que un sujeto se le acercó, aprovechando que las calles estaban vacías, y la abordó con un arma cortopunzante.

Con amenazas e intimidaciones, el señalado abusador llevó a la víctima hacia un rincón apartado para accederla sexualmente.

Tras el abuso, la mujer acudió a los policías del cuadrante, pero según le contó al Ojo de la Noche, ellos no le brindaron la atención adecuada y minimizaron el ataque que había recibido.

Afirmó que las autoridades le dijeron: "Ah, no hubo penetración, entonces vaya a la URI de La Granja y pone el denuncio".

Por ello, presentó una demanda ante la Policía y llevó su caso al Concejo de Bogotá, para que así capturen al responsable y evitar otro abuso sexual por parte de este sujeto.

Además, narró que “me hicieron todas las pruebas, exámenes de las enfermedades de transmisión sexual, me pusieron vacunas, antibióticos, me vio el psicólogo, fue la abogada y puse la demanda. Merece que lo agarren porque si fui yo, puede ser otra persona y eso no se vale, porque no, me pisoteó, me bajó mi autoestima”.

Añadió que el hombre que la abusó "me tiró al piso, me mechoneaba y me tiraba al piso y me dijo: 'Perra, ponga la cara contra el piso, si no la vuelvo como un colador'. Él me tiró contra el piso y yo puse la cara así (contra el suelo)".

Describió que su atacante era "un muchacho delgado, alto y todo vestido de negro con un pasamontañas que le cubría el cuello, solo se le veían los ojos".

Asegura que luego de haber sido abusada quedó sufriendo ataques de pánico porque no sabe si el sujeto que la agredió vive en el sector.

Actualmente se encuentra solicitando a las autoridades que revisen las cámaras del sector donde fue abusada en Bogotá, pero, según afirma, no ha obtenido la respuesta esperada.