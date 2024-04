Hinchas de Millonarios provocaron grave accidente cerca al estadio El Campín

Las autoridades están tras la búsqueda de tres jóvenes vestidos con camisetas de Millonarios, quienes estrellaron un vehículo negro en un local comercial del barrio Galerías.



Los hechos ocurrieron en la noche del 2 de abril de 2024, sobre las 9:30 de la noche, en inmediaciones del estadio El Campín.

“Resulta que llamó un vecino y me contó que se me había metido un carro al local, que había tumbado el muro y que había daños materiales. Me vine inmediatamente para ver qué había sucedido”, narró Camilo Sanabria, dueño del establecimiento.

Al parecer, el conductor del carro estaba borracho porque luego de chochar su vehículo se bajó, miró el estado del automotor y huyó junto a sus acompañantes.

“Tenían camisetas de Millonarios. Yo creo que estaban con sus traguitos y eso fue como la causa porque venían en exceso de velocidad. En el video se ve que venían muy rápido”, comentó Sanabria.

El dueño del sitio sabe que los arreglos de su establecimiento comercial pueden superar los 4 millones de pesos y que no sería justo sacar de su bolsillo para pagar los daños provocados por otras personas.

La Policía Nacional les sigue el rastro a los infractores y otros comerciantes de la zona entregarán a las autoridades las grabaciones de sus locales para identificar plenamente al dueño del carro, para que asuma su responsabilidad.